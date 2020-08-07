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Koronavirüs Prof Dr İlhan Çetin Kovid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor
TÜRKİYE

Prof. Dr. İlhan Çetin: Kovid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor

Prof. Dr. İlhan Çetin: Kovid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, koronavirüsün yayılımı hakkında açıklamada bulundu. Kovid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını belirten Çetin, kadınlardaki Kovid-19 vaka artışını, nişan, düğün ve gün toplantılarına bağladı.

Haber Merkezi İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin

Prof. Dr. İlhan Çetin, normalleşme süreci ile başlayan vaka artışının Kurban bayramı ve tatilciler ile yeniden yükselişe geçtiğini belirtip, “Kovid-19 nedeniyle konan kısıtlamaların büyük bir bölümünün 2 Haziran tarihinden itibaren kaldırılması ile toplumsal tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle kaynaklanan sıkıntıları biz Haziran ayının ortalarından itibaren görmeye başladık. Maalesef günlük vaka sayılarımız bin 500, bin 600’ekadar çıktı. Vaka sayısı 700’lerden iki kat artışla bin 500’lere kadar çıkmıştı. Bir takım tedbirlerin yeniden uygulanması ile vaka sayıları yeniden 900’lara kadar inmişti. Ardından yeniden tedbirlere uyulmaması ile birlikte vaka sayımız yeniden bin 200’lere yükseldi. Özellikle Kurban bayramının bir tatil süreci olarak değerlendirilmesi, insanımızın deniz kenarlarına ve tatil yerlerine akın etmesinden kaynaklanan sıkıntıların etkisini de görmeye başladık” dedi.

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Sağlık kuruluşları yeterli ama sıkıntı çekilebilir

Çetin, Sivas’ta sağlık kuruluşlarının pandemiye karşı şimdilik yeterli olduğunu ancak vaka sayısının bu hızla artması halinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade edip, “Vaka sayıları Sivas’ta da artmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızın şu anki alt yapısı tedavi için yeterlidir. Ancak önümüzdeki günlerde aynı yoğunluk devam edecek olursa hem sağlık personeli sayısı bakımından hem de yatak sayısından sıkıntı çekilebilir. Şuan ise sağlık kuruluşlarımız ve personelimiz yeterlidir. Ancak bakanımızın da açıkladığı gibi, sanki sağlık kuruluşları yeterli kalmayacak şeklinde bir hassasiyette olmamız lazım. Kendimizin Kovidli olabileceği veya karşımızdakinin Kovidli olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım” dedi.

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Kadınlarda sayı artıyor

Çetin, erkeklerle daha yoğun görülen vakaların artık kadınlarda daha yoğun görülmeye başlandığını açıklayarak, “Ülke çapında ve ilimizde yapılan filyasyon çalışmalarında erkeklerde vaka sayısının kadınlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak son yapılan çalışmalarda bayanlarda vaka sayılarının daha yüksek seyrettiğini görüyoruz. Özellikle ev hanımlarında vaka sayısı daha fazla görülmektedir. Nişan gibi, düğün gibi, gün gibi hanımların kendi aralarında yaptığı bir takım toplantılardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu tarz etkinliklerde çok dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

Okullar kademeli olarak açılmalı

Çetin, okulların liselerden ilköğretim okullarına doğru kademeli olarak açılması fikrini savunarak şunları kaydetti:

“Ağustos ayının sonundan itibaren Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim ve öğretime başlaması söz konusu. Eylül ayının ortalarından itibaren ise üniversitelerimizin açılması planlanıyor. Bu nedenle bu 1, 1.5 aylık süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Vaka sayıları bu şekilde fazla seyrederse bir takım ekstra tedbirleri almamız gerekebilir. Yaşı büyük öğrencilerden oluşan sınıflar pilot seçilerek öncelikle eğitim ve öğretime bu sınıflardan başlanılması daha doğru olacaktır. Bu sınıflardaki vaka sayısı ve artışı gözlenerek arkasından orta okulların ve sonrasında ilkokulların açılması gerektiğini savunuyorum. Lise seviyesindeki öğrencilerin tedbirlere uymasının daha kolay sağlanacağında, onların tedbirlere ne kadar uyduğunu, aynı ortamlarda çok sayıda kişiyi barındırdığımızda bunun vaka sayıları üzerindeki etkilerini görerek arkasından orta okul ve ilkokulların açılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.”

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