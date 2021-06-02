Dünya Suudi Arabistan ezan sesini kıstı Karara karşı çıkanlar krallığın düşmanları ilan edildi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı: Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi

Suudi Arabistan, ezan sesinin yaşlı ve çocukları rahatsız ettiğini ileri sürerek hoparlörlerin sesini kıstı. Karara karşı çıkan vatandaşları ise 'krallığın düşmanları' olarak ilan etti. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir" açıklamasında bulundu.

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Suudi Arabistan ezan sesini kıstı: Karara karşı çıkanlar krallığın düşmanları ilan edildi
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Suudi Arabistan, ülkede camilere ezan sesinin yüksekliği için yeni kurallar getirilmesini tartışıyor. Suudi İslami İşler Bakanlığı geçtiğimiz hafta ezanın, camilerdeki tüm hoparlörlerin azami ses seviyesinin en fazla üçte biri yüksekliğinde okunması kararı aldı. Ülkenin muhafazakâr kesimden tepki gelmesinin ardından da, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh namaz kılmak isteyenlerin imamın çağrısını beklemesinin gerekmediğini söyledi.

‘AİLELER ÇOCUKLARINI UYUTAMIYOR’

BBC Türkçe'nin haberine göre; Abdüllatif El Şeyh, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, ezan sesinin kısılması kararının halktan gelen tepkiler üzerine alındığını dile getirdi. Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, ezan sesinin aşırı yüksek olmasından şikâyet edenler arasında, yaşlıların ve çocuklarının uykularının bölündüğünü söyleyen ailelerin bulunduğunu belirtti.

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TEPKİ GÖSTERENLERE 'DÜŞMAN' DEDİ

Suudi bakan, sosyal medyada bu kararı eleştirip 'restoran ve kafelerdeki yüksek sesli müziğin de kısılması gerektiğini' iddia eden kesimlere de tepki gösterdi. "Namaz kılmak isteyenlerin imamın sesini beklemesine gerek yoktur. Önceden camiye gitmiş olmaları gerekir" diyen Abdüllatif El Şeyh, karara karşı çıkanları 'Suudi krallığının düşmanı' olarak niteledi. Suudi bakan, bu kişilerin sorun çıkarmayı ve ulusal bütünlüğü bozmak istediğini söyledi

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