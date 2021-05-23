Dünya Suudi Arabistandan cami hoparlörlerine yasak Sadece ezan ve kamet için kullanılacak
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan cami hoparlörlerine yasak: Sadece ezan ve kamet için kullanılacak

Suudi Arabistan yönetimi, camilerde yer alan hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılmasını öngören kararı onadı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistandan cami hoparlörlerine yasak: Sadece ezan ve kamet için kullanılacak
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İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh'in camilerde hoparlör kullanımıyla ilgili çıkardığı yeni genelge, bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız ediyor

Genelgede, hoparlörlerin sadece ezan ve kamet için kullanılacağı, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmeyeceği belirtildi.

Söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edildi.

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