Tahıl krizinde alternatif çözümler yetersiz kalıyor: Karadeniz’den başka çıkış yok

Küresel gıda krizini tetikleyen Ukrayna tahılının serbest kalması için, Odessa ve Mıkolayiv’deki limanların nakliyeye açılması gerekiyor. Tahılın özgürlüğe yelken açması için Türkiye’nin başını çektiği uluslararası çabalar devam ediyor. Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, son gelişmeler ve güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Sadece 6 milyon ton tahıl Odessa’nın 3 limanında bekletiliyor. Ondan biraz daha az miktarda tahıl da Mıkolayiv’de var” diyen Dimçoglo, Türkiye’ye çabalarından ötürü teşekkür etti.

FARKLI ROTALAR ÇÖZÜMDEN UZAK

Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı “tahılın Karadeniz’den ihraç edilmesi” planına alternatif olarak Romanya üzerinden çıkarmayı denediklerini kaydeden Dimçoglo, “Tahılı Tuna Nehri’ndeki İsmail Limanı’ndan Romanya’ya çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak oraya sadece 3 bin tonluk, 5 bin tonluk gemiler girebiliyor” dedi. Trenlerle Polonya’ya da tahıl ihraç edilmesine rağmen söz konusu çözümlerin yeterli olmadığını vurgulayan Dimçoglo, “Tahıl ihracatı, savaş öncesindeki dönemlere göre 5 kat daha yavaş yapılıyor. Odessa her ay 2 milyon ton ihracat yapıyordu. Şimdi ise en fazla 200 bin ile 300 bin ton” değerlendirmesinde bulundu.

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Yuriy Dimçoglo

ANKARA’NIN ÖNEMİ ARTTI

Sadece Ukrayna’nın değil, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin Ukrayna depolarındaki milyonlarca ton buğdayın ihraç edilmesi için çözüm arayışında bulunduğuna işaret eden Dimçoglo, “Ankara’nın bu süreçteki önemi daha da arttı” dedi. Türkiye, tahılın Karadeniz üzerinden bir koridordan çıkarılması için Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik köprü görevi görerek, çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

TÜRKLERİN ROLÜ ZARURİ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Türkler bu durumu çözmemiz için kesinlikle zaruri bir konumda. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ancak bu durum Rusların tahılın çıkmasına izin vermeyi kabul etmelerine bağlı olacak” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ukrayna tahılının Karadeniz’deki koridordan çıkarılması için Odessa limanındaki mayınların temizlenmesi gerekiyor. Rus ablukası altında olan limandaki mayınların temizlenmesi halinde saldırı tehdidinden çekinen Ukrayna yönetimi, Kremlin’den güvence talep ediyor.

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EKONOMİ Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru