Dünya Tahıl krizinde alternatif çözümler yetersiz kalıyor Karadenizden başka çıkış yok
AVRUPA

Tahıl krizinde alternatif çözümler yetersiz kalıyor: Karadeniz’den başka çıkış yok

Odessa Vali Yardımcısı Dimçoglo, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması için Türkiye’nin öncülük ettiği Karadeniz planının kilit rolü olduğuna işaret etti. Ülkedeki tahılın Tuna Nehri’nden Romanya’ya ve demir yolu ile Polonya’ya ihraç edildiğini belirten Dimçoglo, bu formüllerin yeterli olmadığını belirtti. İngiltere Başbakanı Johnson da kriz için “Türklerin rolü zaruri” dedi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Tahıl krizinin çözümünde Türkiye’nin öncülük ettiği Karadeniz planı kilit rol oynuyor
Arşiv

Küresel gıda krizini tetikleyen Ukrayna tahılının serbest kalması için, Odessa ve Mıkolayiv’deki limanların nakliyeye açılması gerekiyor. Tahılın özgürlüğe yelken açması için Türkiye’nin başını çektiği uluslararası çabalar devam ediyor. Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, son gelişmeler ve güvenlik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Sadece 6 milyon ton tahıl Odessa’nın 3 limanında bekletiliyor. Ondan biraz daha az miktarda tahıl da Mıkolayiv’de var” diyen Dimçoglo, Türkiye’ye çabalarından ötürü teşekkür etti.

FARKLI ROTALAR ÇÖZÜMDEN UZAK

Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı “tahılın Karadeniz’den ihraç edilmesi” planına alternatif olarak Romanya üzerinden çıkarmayı denediklerini kaydeden Dimçoglo, “Tahılı Tuna Nehri’ndeki İsmail Limanı’ndan Romanya’ya çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak oraya sadece 3 bin tonluk, 5 bin tonluk gemiler girebiliyor” dedi. Trenlerle Polonya’ya da tahıl ihraç edilmesine rağmen söz konusu çözümlerin yeterli olmadığını vurgulayan Dimçoglo, “Tahıl ihracatı, savaş öncesindeki dönemlere göre 5 kat daha yavaş yapılıyor. Odessa her ay 2 milyon ton ihracat yapıyordu. Şimdi ise en fazla 200 bin ile 300 bin ton” değerlendirmesinde bulundu.

Yuriy Dimçoglo
Yuriy Dimçoglo

ANKARA’NIN ÖNEMİ ARTTI

Sadece Ukrayna’nın değil, başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin Ukrayna depolarındaki milyonlarca ton buğdayın ihraç edilmesi için çözüm arayışında bulunduğuna işaret eden Dimçoglo, “Ankara’nın bu süreçteki önemi daha da arttı” dedi. Türkiye, tahılın Karadeniz üzerinden bir koridordan çıkarılması için Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik köprü görevi görerek, çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu
GÜNDEM
Savunma Bakanı Akar: Tahıl koridoru için görüşmeler olumlu

TÜRKLERİN ROLÜ ZARURİ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Türkler bu durumu çözmemiz için kesinlikle zaruri bir konumda. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Ancak bu durum Rusların tahılın çıkmasına izin vermeyi kabul etmelerine bağlı olacak” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Ukrayna limanlarından tahıl ithalatının yapılabilmesini güvence altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ukrayna tahılının Karadeniz’deki koridordan çıkarılması için Odessa limanındaki mayınların temizlenmesi gerekiyor. Rus ablukası altında olan limandaki mayınların temizlenmesi halinde saldırı tehdidinden çekinen Ukrayna yönetimi, Kremlin’den güvence talep ediyor.

Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
EKONOMİ
Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru

Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
GÜNDEM
Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
Arafat heyecanı

Arafat heyecanı

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.
Çok değerli

'Çok değerli'

Sivas'ta çalıların arasında buldu.
Mardinde özel hastanede büyük panik: Hastalar tahliye edildi

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.

​Öğle saatlerini tercih edin, üç saatte bir dinlenin.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu
Gündem

Sığınmacı provokasyonunu sürdüren Ümit Özdağ'ın algı oyununu Esenler Kaymakamlığı bozdu

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul'un Esenler ilçesinde Afgan uyruklu 4 kişinin 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiası üzerine Esenler Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Esenler Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Özdağ ise resmi makamlardan gelen açıklamaya rağmen söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmadı.
Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız
Gündem

Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '15 Temmuz Sonrası Türkiye' sempozyumunda, "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi, saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız." dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
Gündem

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Katil zanlısı bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.