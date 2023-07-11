Taliban hükümetinden İsveç kararı: Tamamen durduruldu

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Kur’an-ı Kerim yakılmasını küstahça bir olay olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.
Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.