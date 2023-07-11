Taliban hükümetinden İsveç kararı: Tamamen durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi kararlılığını ortaya koydu: Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten ülkelere sesleniyorum; önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, biz de Finlandiya’nın nasıl önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. Erdoğan, bugün başlayacak zirveye katılmak üzere Vilnius’a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “İsveç’in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Terör örgütleri ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti” dedi.