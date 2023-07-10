ABD basını dünyaya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a İsveç yanıtı

11 Temmuz'da Vilnius'ta başlayacak olan NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor.





2023'ün en önemli toplantısı olarak lanse edilen zirvenin konu başlıkları bir hayli kalabalık. Zirve, ittifak için hayati öneme sahip birçok stratejik süreçte kilometre taşlarını belirleyecek.





Masadaki konulardan birisi de İsveç'in NATO'ya üyeliği. Konu İsveç'in üyeliği olunca tüm gözler Türkiye'den gelecek açıklamada.





Zira Türkiye terör örgütlerine karşı yeterince mücadele etmeyen İsveç'e henüz yeşil ışık yakmış değil.





İsveç'in ittifaka katılımı için yoğun mesai yapan ABD Başkanı Biden dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Liderlerin görüşmesi uluslararası ajanslar tarafından 'acil' kodu ile abonelerine servis edilirken kısa sürede pek çok gazetenin manşetinde yer aldı.





Politico 'Erdoğan, Biden'a İsveç'in NATO'ya henüz hazır olmadığını söyledi' dedi.





Haberde iki liderin kritik NATO zirvesi öncesi telefonda görüştüğü, görüşmede Türkiye'ye F-16 satışının da ele alındığı aktarıldı.





ABD merkezli Bloomberg 'ABD, İsveç'in NATO Hedefi Konusunda Anlaşma Arayışında' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini hala onaylamadığını hatırlatan Bloomberg, liderlerin kritik zirve öncesi bu konuda telefonda görüştüğü aktarıldı.





Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu.





Haberde 'ABD, Ankara ile İsveç'in NATO'ya girmesine izin verecek bir anlaşma için bastırırken, Başkan Joe Biden Pazar günü Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesi yaptı' denildi.





Yunan Kathimerini iki liderin NATO zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldığını belirtti.





Haberde 'Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele yasalarında yapılan değişikliklerle doğru yönde bazı adımlar attığını ancak PKK/PYD/YPG terör örgütü destekçilerinin özgürce terörü yücelten gösteriler düzenlemeye devam ettiğini ve bunun attıkları adımları geçersiz kıldığını kaydetti. Türkiye'nin F-16 talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamanın doğru olmadığını vurguladı ve ABD başkanına Türkiye'nin savaş uçağı talebine verdiği destek için teşekkür etti' ifadelerine yer verildi.





Voice of America 'Biden İsveç'in üyeliğine desteğini açıkladı' yorumunda bulundu. Haberde şu ifadelere yer verildi;





'Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç'in Batı ittifakının bir üyesi olma hedefini görüştükleri telefon görüşmesinde İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılmasını görmek istediğini ifade ettiğini söyledi.'

'İsveç Türk direncini kırmaya çalışıyor'





AFP'İsveç, NATO görüşmelerinde Türk direncini kırmaya çalışıyor' başlıklı haberinde İsveç Başbakanı Kristerson'un Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.





In.gr de iki liderin zirvenin arifesinde bir araya geleceklerini aktardı. İngiliz Guardian ise 'İsveç Başbakanı, üyeliği imzalamak için son çare olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek' başlığını attı.





Haberde 'Ukrayna'daki savaşın gündeme hakim olacağı zirvenin arifesinde yüksek riskli görüşmeler başlıyor' yorumuna yer verildi.





Ethnos ise 'Erdoğan - ABD'nin F16 ve İsveç'in NATO'ya katılması için zorlu pazarlığı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.





NATO üyesi ülkelerin liderleri 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya gelecek. NATO Liderler Zirvesi'nin ana gündemi Ukrayna'daki savaş ve İsveç'in ittifaka üyeliği olacak.





Haberde 'NATO lobileri, Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in üyeliğine evet demeye ikna etmek için hararetle çalışıyor' denildi.





Arab News 'Biden, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç'in NATO üyelik hedefine desteğini ifade ediyor' dedi.





Proto Thema 'Türkiye'nin İsveç vetosu için son çabalar' başlığını attı.





Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristerson, askeri ittifakın yıllık zirvesinin arifesinde, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu görüşmek için bugün Vilnius'ta bir araya geliyor' ifadelerine yer verildi.



