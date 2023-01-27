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Dünya

Tayland havacılık kentinin inşasına bu yıl başlayacak

Tayland'ın hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Tayland'ın 290 milyar baht (8,82 milyar dolar) değerindeki U-Tapao Havacılık Kenti'nin inşaatına bu yıl başlanacağı belirtildi.

09:32 . 27/01/2023 Cuma
Reuters
Tayland Hükümet Sözcüsü Tipanan Sirichana

Tayland Hükümet Sözcüsü Tipanan Sirichana

Tayland Hükümet Sözcüsü Tipanan Sirichana yaptığı açıklamada, projenin ilk beş yılda 15.600 ek istihdam oluşturacağını ve Tayland'ın havacılık endüstrisinde büyümeyi hızlandıracağını söyledi.


Yatırım planı, Vietnam savaşı döneminden kalma U-Tapao havaalanını, Don Muang havaalanı ve ülkenin ana Suvarnabhumi Havaalanı ile bağlantılı yeni bir uluslararası havaalanına dönüştürmeyi planlıyor.


Tipanan, Tayland'ın doğusunda yer alan kamu-özel projesinin 1.040 hektar (2.570 dönüm) alanı kaplayacağını ve turist çekmeyi amaçladığını söyledi.


Bir hükümet web sitesine göre, "Doğu Havacılık Şehri" adlı proje aynı zamanda kargo için bir serbest ticaret bölgesi, bir havacılık eğitim merkezi ve uçak bakım, onarım ve revizyon tesislerini içerecek.


#Tayland
#havacılık
#kent
#inşa
#9 milyar dolar
2 saat önce
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Tayland havacılık kentinin inşasına bu yıl başlayacak
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