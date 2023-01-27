Tayland havacılık kentinin inşasına bu yıl başlayacak

Tayland Hükümet Sözcüsü Tipanan Sirichana yaptığı açıklamada, projenin ilk beş yılda 15.600 ek istihdam oluşturacağını ve Tayland'ın havacılık endüstrisinde büyümeyi hızlandıracağını söyledi.

Yatırım planı, Vietnam savaşı döneminden kalma U-Tapao havaalanını, Don Muang havaalanı ve ülkenin ana Suvarnabhumi Havaalanı ile bağlantılı yeni bir uluslararası havaalanına dönüştürmeyi planlıyor.

Bir hükümet web sitesine göre, "Doğu Havacılık Şehri" adlı proje aynı zamanda kargo için bir serbest ticaret bölgesi, bir havacılık eğitim merkezi ve uçak bakım, onarım ve revizyon tesislerini içerecek.