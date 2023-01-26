|
Ekonomi

Tayland Başbakan Yardımcısı: Türkiye ile enerji işbirliği yapabiliriz

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, "Türkiye ile yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda özel sektör yoluyla enerji işbirliği yapabiliriz. Tayland, Türkiye için üretim merkezi olabilir" dedi.

17:45 . 26/01/2023 Perşembe
Diğer
Don Pramudwinai

Don Pramudwinai

Türkiye ile Tayland arasındaki son Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı" başlığı altında düzenlendi.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Pramudwinai imzaladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı (TICA) arasında da işbirliği protokolü imzalandı.

Son Karma Ekonomik Konseyi toplantısının üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Pramudwinai, bugünün Türkiye-Tayland ilişkilerinin yeniden tesisinin 65'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Pramudwinai, Türkiye ve Tayland'ın birçok konuda aynı fikirde olduğunun altını çizerek "Dünya bugünkü zorluklarla karşılaşmayı sürdürecek. Önümüzde salgınlar, iklim değişikliği ve jeopolitik çatışmaların arttığı öngörülemez bir gelecek var. Bu durumlar da teknolojik zorluklar, tedarik zincirinde aksamalar, ekonomi ve enerji alanlarında güvensizliğe yol açacak." diye konuştu.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR: TÜRKİYE'NİN ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİRİZ

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planının sürdürülebilirlik konusundaki önemine işaret eden Pramudwinai, "Karşılıklı tarım ihracatımızı, helal ürünler ve sertifikasyonu konusunda işbirliğimizi artırarak gıda güvenliği konusunda da işbirliği yapabiliriz. Ayrıca yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda özel sektör yoluyla enerji işbirliği yapabiliriz. Tayland, Türkiye için üretim merkezi olabilir." dedi.

Pramudwinai, iki ülke arasındaki ticaretin serbest, verimli, sürdürülebilir ve dengeli olması gerektiğini vurgulayarak "Bu nedenle de serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasını hızlandırmak için birlikte çalışmalıyız. Böylece ikili ticaretimiz daha dengeli ve çeşitli hale gelir." ifadesini kullandı.


#Don Pramudwinai
#Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)
#Türkiye
1 saat önce
default-profile-img
Tayland Başbakan Yardımcısı: Türkiye ile enerji işbirliği yapabiliriz
LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacici'i kabul etti
Haliliye Belediyesi hizmetleriyle çocukların yüzünü güldürüyor
Serdar Dursun'a talip var: Golcü isim Fenerbahçe'den ayrılabilir
Rus Ombudsmanı Moskalkova'nın düşürdüğü Türk bayrağını Ukraynalı mevkidaşı yerden kaldırdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.