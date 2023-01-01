Tayland'da petrol tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

Tayland'ın güneyinde yer alan Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong Nehri’ne demir atmış halde bulunan tankerde, yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı.

Bir ölü, dört kayıp

Bir ölü, dört kayıp

Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerdeki patlama, çevre bölgelerde de hissedildi.

Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakhunphisuth, patlama sırasında bir denizcinin hayatını kaybettiğini, dört mürettebatın da kaybolduğunu bildirdi.