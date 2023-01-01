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Dünya
Tayland'da petrol tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var
Tayland'ın güneyinde nehre demir atmış halde bulunan bir petrol tankerinde patlama oldu. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kayıp dört mürettebat için de arama kurtarma çalışması başlatıldı.
11:07 . 17/01/2023 Salı
IHA
Tayland

Tayland

Tayland'ın güneyinde yer alan Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong Nehri’ne demir atmış halde bulunan tankerde, yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı.

Bir ölü, dört kayıp

Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerdeki patlama, çevre bölgelerde de hissedildi.

Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakhunphisuth, patlama sırasında bir denizcinin hayatını kaybettiğini, dört mürettebatın da kaybolduğunu bildirdi.

Kayıp mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Patlamanın nedeni belli değil

Thirakhunphisuth, patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bir evin camlarının patladığını ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlama sonrası çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyleyen Thirakhunphisuth, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan patlamanın nedeni de henüz bilinmiyor.


#Tayland
#Samut Songkhram
#Mae Klong Nehri
25 dakika önce
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Tayland'da petrol tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var
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