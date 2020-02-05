Dünya Tayland Sağlık Bakanı Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi
ASYA

Tayland Sağlık Bakanı: Koronavirüs taşıyan 9 hasta tedavi edildi

Tayland'ın Bangkok kentinde yayınlanan Bangkok Post gazetesi, Tayland Halk Sağlığı Bakanı Charnvirakul’un bu açıklamayı, düzenlediği basın toplantısında yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul.
Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul.

Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, koronaviras teşhisi konulan 9 hastanın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

  • Haberde, 50 yaşındaki bir taksi sürücüsünün, bir Çinli yolcudan virüs kapması sonrası 28 Ocak’ta Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi’nde tedavi altına alındığını, tedavisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bakan açıklamasında taksi sürüsünün taburcu edilen ilk hasta olduğunu, bununla birlikte 8 kişinin daha tedavi edilerek taburcu edildiğini söyledi.

Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
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Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
Çin, ölüm sayısının her geçen gün arttığı korona virüsüyle mücadele ederken, Fujian kentinde korona virüsü teşhisi konulan bir hasta taburcu edildi. Ülkenin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, bir korona virüsü hastasının yapılan tedaviye yanıt vererek iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Tedavisi süren kişi sayısı 16'ya düştü

Taksi sürücüsünün de katıldığı basın toplantısında konuşan Bakan Charnvirakul, taksicinin temasta bulunduğu kişilerin da tetkik edildiğini ve onlarda her hangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Bakan hastanelerde tedavisi süren kişi sayısının 16’ya düştüğünü söyledi.
Tedavi edilen ancak ismi belirtilmeyen taksi sürücüsü ise, “Turistlere veya Çinlilere karşı hiçbir zaman kötü bir fikrim olmadı. Onlar da insan. Turistlerden kazanıyorum ve ailemi geçindiriyorum” diye konuştu

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