TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın Gazze'yi sürgün planına tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın hain Gazze planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ın sürgün planı için "Asla kabul edilemez" diyen Kurtulmuş; "Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın Gazze'yi sürgün planına tepki gösterdi. Trump'ın Gazze planının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı.
"(Trump'ın Gazze planı) Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir.
Vietnam'ı, Afganistan'ı, Irak'ı ve Gazze'de aldıkları dersleri unutanların Orta Doğu'yu yeni bir maceraya sürüklemeye hakları yok"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın sürgün planına sert tepki: Asla kabul edilemez
Dünya
05 Şubat, Çarşamba
Trump'ın kirli planı
Trump'ın kirli planı
ABD Başkanı Trump, aynı basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
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