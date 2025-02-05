TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trump'ın sürgün planına sert tepki: Asla kabul edilemez

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.