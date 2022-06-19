Tehlikeli Tiktok trendi küçük kızın elinde yanıklar bıraktı

Hertfordshire'lı küçük kız, sosyal medyada viral olan Tiktok numarasını denemeye karar verdikten sonra ellerine deodorant sıktı. Küçük kızın arkadaşı kutuyu yalnızca kısa bir süre püskürttü ancak kendisi yaklaşık 10 saniye boyunca derisinin üzerinde tuttu.

Ertesi gün dayanılmaz ağrı ve acı hisseden küçük kızı annesi hastaneye kaldırdı. Doktorlar ona yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ile iki yıl arasında sürebileceğini ve hatta plastik cerrahiye ihtiyacı olabileceğini söyledi.

HAYAT TikTok gençleri zehirliyor

Kızın 39 yaşındaki annesi Mirror'a "10 saniyelik yaptığı hata ona iki yıllık acı verdi. Ellerini gördüğümde inanamadım. Şoka girdim gülsem mi ağlasam mı bilemedim." dedi.

HAYAT Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor

Anne umutsuzca diğer ebeveynleri uygulamanın acı verici eğilimine karşı dikkatli olmaya çağırdı ve sözlerine şu şekilde devam etti.

REKLAM

HAYAT TikTok videosu minik Çınar'ı göz merceğinden etti: Sansür getirilsin