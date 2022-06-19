Dünya Tehlikeli Tiktok trendi küçük kızın elinde yanıklar bıraktı
AVRUPA

Tehlikeli Tiktok trendi küçük kızın elinde yanıklar bıraktı

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki küçük kız bir Tiktok trendi olan deodorantı uzun süre sıkıp elinde bekletti. Ardından küçük kızın eli yanmaya başladı ve doktorlar yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ile iki yıl arasında sürebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tehlikeli Tiktok trendi küçük kızın elinde yanıklar bıraktı
Küçük kızın elinde oluşan yanık

Hertfordshire'lı küçük kız, sosyal medyada viral olan Tiktok numarasını denemeye karar verdikten sonra ellerine deodorant sıktı. Küçük kızın arkadaşı kutuyu yalnızca kısa bir süre püskürttü ancak kendisi yaklaşık 10 saniye boyunca derisinin üzerinde tuttu.

Ertesi gün dayanılmaz ağrı ve acı hisseden küçük kızı annesi hastaneye kaldırdı. Doktorlar ona yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ile iki yıl arasında sürebileceğini ve hatta plastik cerrahiye ihtiyacı olabileceğini söyledi.

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Kızın 39 yaşındaki annesi Mirror'a "10 saniyelik yaptığı hata ona iki yıllık acı verdi. Ellerini gördüğümde inanamadım. Şoka girdim gülsem mi ağlasam mı bilemedim." dedi.

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Anne umutsuzca diğer ebeveynleri uygulamanın acı verici eğilimine karşı dikkatli olmaya çağırdı ve sözlerine şu şekilde devam etti.

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  • "Çocuklarınıza böyle tehlikeli trendlerde yer almamaları için uyarın.10 saniyelik bir hata birkaç yılınızı mahvedebilir."
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