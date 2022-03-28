Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor

Öğrencisinin saygısızca hareketlerine maruz kalan öğretmen: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez

Ankara'da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyüp Sağlık, “Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil” dedi.