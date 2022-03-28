Hayat Öğretmenin başına poşet geçirdi Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor
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Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor

Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik çirkin davranışlar sergilediği Tiktok videolarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak nerede çekildiği henüz bilinmeyen bir videoda, öğrencinin öğretmen olduğu iddia edilen kişinin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor. Öğrencilerin, "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla sosyal medyada paylaştığı skandal videoya tepkiler çığ gibi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor
O anlar öğrenciler tarafından kaydedildi, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, bu kadarına da pes dedirtti. Tiktok'ta paylaşılan skandal görüntülerde bir öğrenci, öğretmen olduğu iddia edilen kişinin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor. Sosyal medyadan "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yapılan paylaşım büyük tepki çekti.

Görüntülerde, kapının yanına saklanan bir öğrencinin sınıfa giren öğretmenine arkadan yaklaşıp hızla kafasına poşet geçirdiği görülüyor.

Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor
OYNAT 00:18
Öğretmenin başına poşet geçirdi: Liseli öğrencinin skandal Tiktok videosuna tepki yağıyor
Öğrencilerin öğretmenlerine yönelik çirkin davranışlar sergilediği Tiktok videolarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak nerede çekildiği henüz bilinmeyen bir videoda, öğrencinin öğretmeninin başına poşet geçirdiği anlar yer alıyor. Öğrencilerin 'Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum' açıklamasıyla sosyal medyada paylaştığı skandal videoya tepkiler çığ gibi.
  • Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.


Tepki çeken hareketlere maruz kalan öğretmen ilk kez konuştu: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez
GÜNDEM
Tepki çeken hareketlere maruz kalan öğretmen ilk kez konuştu: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez

Öğretmene saygısız davranışların yer aldığı görüntülere inceleme
GÜNDEM
Öğretmene saygısız davranışların yer aldığı görüntülere inceleme

Öğrencisinin saygısızca hareketlerine maruz kalan öğretmen: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez
OYNAT 01:31
Öğrencisinin saygısızca hareketlerine maruz kalan öğretmen: Bir hata ile Türk evladı kaybedilemez
Ankara'da dün bir özel okulda, ders esnasında öğrencinin öğretmenine yönelik tepki çeken hareketleri sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı. O hareketlere maruz kalan öğretmen Eyüp Sağlık, “Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil” dedi.


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