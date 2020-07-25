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Hayat TikTok videosu minik Çınarı göz merceğinden etti Sansür getirilsin
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TikTok videosu minik Çınar'ı göz merceğinden etti: Sansür getirilsin

Çok sayıda ülkede yasaklanması için değerlendirmelerin yapıldığı, Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya platformu TikTok, bukez de küçük bir çocuğu gözünden etti. Ankara'da 5 yaşındaki Çınar Ortakçı, internette akım haline gelen soda şişesini bıçakla açma videosundan etkilenerek, sodayı kaşıkla açmayı denedi. Şişenin patlaması sonucu kanlar içerisinde kalan minik çocuk, üç günde iki ameliyat olmasına rağmen sağ göz merceğini kaybetti.

Baba Ramazan Ortakçı, "Devletimizden bu tarz uygulamaların kapatılmasını ve sansür istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Minik Çınar, sağ göz merceğini kaybetti.
Minik Çınar, sağ göz merceğini kaybetti.

Altındağ ilçesinde oturan Melike ve Ramazan Ortakçı çiftinin tek çocuğu Çınar, geçen 16 Temmuz'da sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta akım haline gelen 'soda açma' videosundan etkilenip, annesine soda aldırdı. Çınar, annesiyle market dönüşünde mutfağa geçip, soda şişesini kaşıkla vurarak açmayı denedi. Bu sırada şeşinin patlaması sonucu cam parçaları Çınar'ın sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Çınar, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede üst üste 2 ameliyat geçiren Çınar'ın, sağ gözündeki mercek alındı ve 20 dikiş atılarak taburcu edildi.

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'Gözünün içindeki merceği almışlar'

Ev kadını anne Melike Nur Ortakçı (24), oğlunun kendisinden soda istediğini, beraber markete gidip aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Eve geldiğimiz anda ayakkabılarımı çıkarana kadar oğlum mutfağa gitti ve sodanın patlama sesi geldi. Ben 'Çınar' diye seslendim ve oğlumun yanına gittiğimde eliyle gözünü kapatmış bir halde 'anne ne olursun seni kaybetmek istemiyorum, sensiz ben yaşayamam' dedi. Daha sonra oğlumun gözünün kenarının derisinde bir açılma gördüm. O an bir şey olmadığını zannettim, gözünün üst kısmının yaralı olduğunu düşündüm. Bir süre sonra hala gözünün içinde kan olduğunu fark ettik. Daha sonra hastaneye gittik. 3 gün içinde 2 ameliyat oldu. Gözünün içindeki merceği almışlar. Şu anda doktorlar tarafından oğlumun gözünün görmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doktorlar, en az 5 ameliyat daha olabileceğini dile getiriyorlar. Şu an oğlumun gözünün içerisinde 20'den fazla dikiş var. Dikişlerinin iyi tutması gerektiğini ve 4 ay sonra dikişlerinin alınacağını söylediler."

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'Bana kimse kızmasın'


Oğlu Çınar'ı sürekli takip ettiğini dile getiren anne Ortakçı, "Bugün 'soda açma akımı' başka bir gün başka bir akım çıkacak. Videoda yetişkinler bıçak yardımıyla patlatıp açıyorlar, çocuklar da kaşıkla vurup patlatıp açıyorlar. Benim çocuğum da kaşıkla patlatıp açtı. Bu olay 3 saniyelik. Bana kimse kızmasın, 'çocuğu nasıl görmedin' demesin.

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  • Oğlum daha önceden izlediği videoları uygulardı ama güzel, canlandırma ve tiyatral içerikli videolar çekiyorduk. Patlayan soda şişesi boğazına gelebilirdi. Şu an bana 'yeni bir göz nakil yapacağız' deseler; ben kendi gözümü vereceğim. Ben oğlumla ilgilenen onunla çocuk olup vakit geçiren bir anneyim. Devletimiz bu konuya el atsın, Meclisimizde karar alınsın. Sosyal medyanın faydası var; ama zararı daha çok" diye konuştu.

'Bu tarz uygulamalar kapatılsın'

Baba Ramazan Ortakçı da (36), "Doktorlar şu anda oğlumun gözünün görmesi ile ilgili net bir şey söyleyemiyorlar. Oğlumun normalde de izlediği videoları takip ediyoruz. TikTok uygulamasında o videoyu izlediğini bilmiyorduk. Yeni çıkan 'soda açma akımı'nı izliyor ve hemen kendisi de yapıyor. Devletimizden bu tarz uygulamaların kapatılmasını ve sansür istiyorum" ifadelerini kullandı.

TikTok'ta video paylaşmak isterken canından oldu
FOTOĞRAF 8
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Olay, Afyonkarahisar’a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan (17) isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti.
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İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan ‘Tiktok’ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu.
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Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan’ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan’ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi.
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Talep üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler gönderildi.
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Olay yerine gelen dalgıç polisler yaklaşık 10 dakikalık bir uğraş sonrası Baylan’ın cansız bedenini sudan çıkardı.
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Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirerek feryat ettiler. Aile üyelerini yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan’ın cenazesi ardından olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
TikTok'ta video paylaşmak isterken canından oldu
Çok sayıda ülkede yasaklanması için değerlendirmelerin yapıldığı, Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya platformu TikTok Afyonkarahisar'da bir can aldı. TikTok'ta video paylaşmak için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı.


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