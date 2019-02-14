Dünya Tek çocuk politikası biten Çinde aileler ikinci çocuğa sıcak bakmıyor
ASYA

Tek çocuk politikası biten Çin'de aileler ikinci çocuğa sıcak bakmıyor

Çin, yaklaşık 40 yıldır uygulanan tek çocuk politikasına 3 yıl önce son verdi. Ancak aileler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci çocuk sahibi olmayı reddediyor.

Haber Merkezi Diğer
Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan ülkenin ilerleyen yıllarda bu sıfatı Hindistan'a vereceği öngörülüyor.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan ülkenin ilerleyen yıllarda bu sıfatı Hindistan'a vereceği öngörülüyor.

Çin'de tek çocuk politikası 3 yıl önce son bulmasına rağmen aileler ikinci çocuk konusunda adım atmayı düşünmüyor.

  • "Asla ikinci bir çocuğa sahip olmayı düşünmeyeceğim. Bu çok pahalı. Para ve enerji açısından sahip olabileceğim sadece tek bir bebek.”

Bu açıklama, Doğu Jiangsu eyaletinde öğretmen olarak çalışan ve tek çocuğu olan Chen Huijuan'a ait.

Chen, oğlu doğduktan sonra eşiyle toplam gelirinin üçte birinin oğullarının masraflarına gittiğini, hükümetin mesajlarına rağmen ikinci bir çocuğa sahip olamayacaklarını söylüyor.

Çin'de aileler, ekonomik sıkıntı endişesiyle birden fazla çocuk düşünmüyor.

Nüfus oranının artması için başlayan mücadele

Çin hükümeti, 40 yıldır çiftleri tek bir çocuk yapmaları konusunda sınırlandıran politikasını nüfus artışını yükseltmek için 3 yıl önce gevşetmeye başladı. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkedeki nüfus artışı 2018'de bir önceki yıla göre 2 milyon azalarak 15.23 milyon oldu.

Ülkede yapılan anketlere göre ailelerin yüzde 50'si, ağır maliyetleri nedeniyle ikinci bir çocuk yapmayı düşünmüyor.

Ancak diğer yandan, ülkede nüfusun yüzde 17'den fazlası 60 yaşın üzerindekilerden oluşuyor.

Gıda, eğitim, tibbi harcama bütçeleri arttı

Çin'de çiftleri ikinci bir çocuk sahibi olmaktan vazgeçiren en önemli 3 etken gıda, eğitim ve tıbbi harcamalar olarak gösteriliyor.

Ebeveynler ve uzmanlar, yerli ürünlere olan güvenin azalması nedeniyle ihtal markaların tercih edildiğini söylüyor.

Ayrıca 1990'a göre devlet eğitimi karşısında özel eğitimi tercih eden ailelerin ciddi biçimde arttığı görülüyor.

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Gelişmiş ülkeler arasında sağlık hizmetleri alanında en kötü ülkelerden biri olan Çin'de hastaların kaliteli tedavi için rüşvet vermek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: CNN

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