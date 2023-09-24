Tek odada 25 yıl: Afganistan'da ailesi tarafından hapsedilen kadın kurtarıldı

Afganistan'da ailesinin 25 yıldır bir odada hapsettiği kadın kurtarıldı.
Kabil'in Çar Kale Vezir Abad mahallesindeki evlerinde erkek kardeşleri tarafından harabe bir odada 25 yıldır kapalı tutulan "Nikbaht" adında bir kadın, komşuların Taliban güçlerine haber vermesiyle özgürlüğüne kavuştu.
"Bahtı iyi" anlamına gelen ismine karşın, bir o kadar bahtsız bir yaşam süren 45-50 yaşlarındaki Nikbaht, Taliban güçlerinin eve düzenledikleri operasyon sonucu kurtarıldı.
Nikbaht, Kabil'in merkezindeki Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kimi görse korkuyor
AA muhabirine konuşan Kabil 10'uncu Bölge Emniyet Müdürü Abdul Rahim Ecmal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Yemek artığı ve dışkıların arasında yıkanmadan yıllarca yaşadı
Nikbaht'ın kaldığı yaklaşık 10 metrekarelik oda bir harabeyi andırıyor. Odanın içi taş ve çöplerle dolu. Tavanın neredeyse tamamı örümcek ağlarıyla sarılmış durumda.
- Yığınla yemek atığı ve dışkının bulunduğu odayı saran ağır koku, içeri girer girmez fark ediliyor.
- Öte yandan, odanın penceresinin altındaki bir delikten Nikbaht'a kirli bir tas içerisinde yemek verildiği, Nikbaht'ın uzun yıllar boyunca yıkanmadığı ve aynı elbiseyle yaşadığı öğrenildi.
Ailenin mahalleli ile yakınlığı bulunmuyor
Mahalle Muhtarı Hadım Hüseyin Hüseyni, söz konusu ailenin mahalle sakinleriyle yakın bağları olmadığını belirterek, insanların bu eve gidip gelmediğini kaydetti.
Hüseyni, Nikbaht'ı gördüğünde kendisiyle iletişim kurmakta zorlandığını ancak sorduğu soruları anladığını ve yıllar boyu güneş ışığı görmediğini fark ettiğini belirtti.
Fizik tedavi görecek
Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nin doktorlarından Rüya Behzad ise, kadının acil bakıma alındığını ve fizik tedaviye başlanacağını kaydetti.
Behzad, "İlk geldiğinde şuuru iyi değildi ve konuşamıyordu. Şu an durumu iyiye gidiyor. Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor ve oturabiliyor." dedi.
Nikbaht'ı hapseden kardeşi Gulam Sahi ise basına yaptığı açıklamada, yaşananlardan "pişmanlık duyduğunu" ifade etti.