Tek odada 25 yıl: Afganistan'da ailesi tarafından hapsedilen kadın kurtarıldı

"Bölge halkının bildirmesi sonucu bir kadının 25 yıl boyunca evde tutulduğunu öğrendik ve hemen operasyon düzenledik. Erkek kardeşi, zulüm ederek 25 yıl bir odada tutmuş ve şiddet uygulamış. Kadının psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek hayvanın dahi yaşayamayacağı bir odada saklamışlar. Kadının 4 erkek kardeşini de tutukladık. Erkek kardeşinin anlattığına göre, bu kadın yıllar önce evlenip ayrılarak kardeşlerinin evine sığınıyor ve kardeşinin eşiyle anlaşamadığı için erkek kardeşi de böyle bir zulüm uyguluyor. Kadın yıllarca gün yüzü görmediği için öyle bir ruh haline bürünmüş ki artık kimi görse korkuyor. Kadının güvenliğini de sağlayacağız ve tedavi ettireceğiz."