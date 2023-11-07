|
Dünya

Terör devleti İsrail'den yeni katliamların ayak sesleri: İşgal güçleri Gazze'ye girdi

Filistinlilere yönelik katliamlarını aralıksız sürdüren İsrail, Gazze kent merkezine girdiklerini duyurdu. Yeni katliamların habercisi olan gelişmeyi duyuran İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, insani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Semih Bozkuş
20:45 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 21:52 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı.

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu.

Galant yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını da ileri sürdü.

Televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında Galant, devam eden savaş sona erdiğinde Filistin bölgesini ne İsrail'in ne de Hamas'ın yöneteceğini iddia etti.

"Hizbullah ile savaşmaya niyetimiz yok"

İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Galant, "Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler serbest bırakılıp Hamas yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

Hizbullah ile savaşmaya niyetlerinin olmadığını aktaran Galant yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yaklaşık 70 Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Gazze'deki siviller kendi güvenlikleri için güneye gitmeli. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de, Hamas da yönetmeyecek." ifadelerini kullandı.



#Gazze
#İsrail
#Saldırılar
#İsrail Savunma Bakanı
#Yoav Galant
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin işçiye kadroda torba yasa detayı! Taşeron, TYP...