Terör devleti İsrail'den yeni katliamların ayak sesleri: İşgal güçleri Gazze'ye girdi

İsrail-Filistin çatışmalarında bir ay geride kalırken yeni bir gelişme yaşandı.

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu.

Galant yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını da ileri sürdü.

Televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında Galant, devam eden savaş sona erdiğinde Filistin bölgesini ne İsrail'in ne de Hamas'ın yöneteceğini iddia etti.

"Hizbullah ile savaşmaya niyetimiz yok"

İnsani ara verilmesi için rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Galant, "Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler serbest bırakılıp Hamas yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

Hizbullah ile savaşmaya niyetlerinin olmadığını aktaran Galant yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yaklaşık 70 Hizbullah savaşçısı öldürüldü. Gazze'deki siviller kendi güvenlikleri için güneye gitmeli. Savaştan sonra Gazze'yi İsrail de, Hamas da yönetmeyecek." ifadelerini kullandı.







