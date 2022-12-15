Terör örgütü PKK'nın Avrupa planı deşifre oldu: Sokak eylemlerini artırın

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK, Avrupa'da yeni planlamalara gitti.

PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polisle arbede yaşarken, bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı.

AVRUPA'DA SOKAK EYLEMLERİNİ ARTIRIN ÇAĞRISI

Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edeceği ve Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacağı öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artırılacağı belirtildi.

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İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE YAKIN TAKİP



Örgütün, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiği belirtilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASIYLA İLGİLİ SAHTE DELİLLER

Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından, Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulacağı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYI HEDEFLİYORLAR

PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin de katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi. PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye’nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor.

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SINIRÖTESİ OPERASYONLARIN DURDURULMASI İÇİN BASKI

PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlandığı belirtildi.