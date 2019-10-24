Dünya Terörist Mazlum Kobani için senatörlerden skandal ABD vizesi talebi
AMERİKA

Terörist Mazlum Kobani için senatörlerden skandal ABD vizesi talebi

Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak PKK/SDG elebaşı terörist Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Trump da elebaşı Kobani ile telefonda görüşerek övgüler dizmişti.

Haber Merkezi Diğer
Terörist Mazlum Kobani ile görüşen ABD askerleri
Terörist Mazlum Kobani ile görüşen ABD askerleri

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan terörist Mazlum Kobani için ABD'ye vize işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

İŞLEMLER HIZLANDIRILSIN

Senatörler Pompeo'ya yazdıkları mektupta "Suriye'nin kuzeyinde yaşanan durumdan aşırı derecede endişe duyduğumuzu söylemek hafif kalır" ifadesini kullandı. Mektupta senatörler, sahada ve DEAŞ ile mücadelede durumun doğrudan SDG'nin dinlenilmesinin hem Kongre hem de Trump yönetimine yarar sağlayacağını belirtti.

  • Senatörler kaleme aldıkları mektupta, "Bu nedenle DEAŞ'a karşı günlük operasyonlardan sorumlu General Mazlum Kobani'nin ABD'yi ziyaret etme talebi olması halinde, vize işlemlerini hızlandırmanızı ve gerekebilecek her türlü uygulanabilir muafiyeti vermenizi talep ediyoruz" dedi. Senatörler mektupta Türkiye-Suriye sınırından ABD askerlerinin çekilmesinin ABD'nin, müttefiklerinin ve bölgedeki ortaklarının ulusal güvenliği için çok ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Mektupta, "Kürt, Arap ve azınlık güçlerinden oluşan ortağımız Suriye Demokratik Güçleri'nin yardımıyla DEAŞ'ın hilafetini bölgeden sildik. Bu zorlu savaştan herkes olumsuz etkilenmekle birlikte, SDG herkesten fazla kayıp vererek 10 bin militan kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Mazlum Kobani daha önce kendisinin Washington'a davet edildiğini söylemiş ancak kim tarafından davet edildiğine ya da zamanlamaya ilişkin ayrıntı vermemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

TRUMP'TAN TERÖRİSTE ÖVGÜ!

  • ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü Beyaz Saray'dan yaptığı Suriye açıklamasında telefonla görüştüğü Mazlum Kobani için "Harika bir adam" demiş, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylemişti. SDG yetkilileri de Mazlum Kobani'nin Trump'a çabalarından ötürü teşekkür ettiğini, Trump'ın da görüşmede SDG'ye uzun vadeli destek vaadinde bulunduğunu belirtmiş, Trump da bu mesajları kendi Twitter hesabından paylaşarak, Mazlum Kobani'ye hitaben "Nazik sözleriniz için teşekkür ediyorum" diye yazmıştı.

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