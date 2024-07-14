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Texas'ta kümelenen FETÖ'ye bir darbe daha: ABD'de dört kentten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kararı

ABD'de dört kent daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdı. Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin aldığı kararları Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirten Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, "Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor." dedi.

19:25 - 14/07/2024 الأحد
Güncelleme: 19:40 - 14/07/2024 الأحد
AA
15 Temmuz (Foto: Arşiv)
15 Temmuz (Foto: Arşiv)

ABD'de Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları bildirildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin "tanıma beyannamelerini" teslim aldığını ifade ederek, ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını hatırlattı.

Texas eyaleti FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yapıyor

ABD'de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.

Şahin, "Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor." dedi.

İki belediye geçtiğimiz yıl tanımıştı

Avukat Şahin "Türkiye ve ABD'nin uzun yıllardır NATO müttefikliği bulunuyor. NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve ABD Başkanı (Joe Biden) bir araya geldi. İki liderin görüşmesinden olumlu bir tablonun ortaya çıkması ilişkileri de bundan sonraki süreçte olumlu etkileyecek." şeklinde konuştu.

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.



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#15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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