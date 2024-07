15 Temmuz ‘Milletin Zaferi’ olarak anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurt dışında, dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak. İletişim Başkanlığı'nca temsilciliklerde 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra'da da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek.