15 Temmuz ‘Milletin Zaferi’ olarak anılacak

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde "Milletin Zaferi" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl anma etkinliklerinde, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direniş vurgulanacak. Etkinliklerde, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin cesaret ve kararlılığıyla tarihe altın harflerle kazınan milletin zaferinin, aynı zamanda demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin, istiklal ve istikbalin zaferi olduğu anlatılacak. Etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.

ERDOĞAN ŞEHİTLERİ ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, ardından TBMM'de düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde ise Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda millete seslenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca, 14 Temmuz Pazar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konser Programı" gerçekleştirilecek. 16 Temmuz'da ise Ankara'da "15 Temmuz Milletin Zafer Destanı" başlığıyla panel düzenlenecek.

YURT DIŞINDA ANLATILACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurt dışında, dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla "Victory of Democracy" söylemiyle anılacak. İletişim Başkanlığı'nca temsilciliklerde 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra'da da 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, "Türkiye's Victory of Democracy" başlıklı panel düzenlenecek.

Tüm camilerde sela okunacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile tüm camilerde sela okunacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından, ülke genelindeki havalimanlarında bulunan tüm uçuş bilgi ekranları ile İstanbul Atatürk, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Ankara Esenboğa havalimanlarının girişinde bulunan büyük ekranlarda video ve görseller gösterilecek, ayrıca İstanbul Havalimanı'nın ödüllü kulesi, Türk bayrağı renklerinde ışıklandırılacak.

Yeniden doğuşun hikayesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'da milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin, karanlık bir geceyi aydınlığa çevirdiğini belirtti. Altun, paylaşımında şunları kaydetti: "O gece, hain darbe girişimine karşı milletimizin yazdığı kahramanlık destanı, birliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma konusundaki sarsılmaz irademizi gösterdi. 15 Temmuz, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir yeniden doğuşun hikayesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kararlılığı her yıl hatırlamak ve hatırlatmak, milletimize duyduğumuz saygının bir ifadesidir."

Yeniden sokağa çıkarız

Areda Survey, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle özel bir araştırma yaptı. Türkiye genelinde 1.204 kişiyle yapılan araştırmaya katılan yüzde 73,4 yeni bir darbede yeniden sokağa çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın darbe gecesi yaşanan süreci doğru yönettiğine inananların oranı ise yüzde 81.8 olarak ölçüldü. Devletin, darbeyi yapan FETÖ ile yürüttüğü mücadeleyi yeterli bulanların oranı yüzde 58,8’ken, FETÖ’nün Türkiye’de hâlâ bir tehdit unsuru olduğunu düşünenlerin oranı ise 67,2 oldu.

SÜREÇ YÖNETİMİNİ BAŞARILI BULDULAR

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 58,6’sı darbe haberini ilk duyduğunda inanmadığını, doğruluğunu teyit etmek istediğini belirtti. Yüzde 25,1’i öfkelendiğini, yüzde 11,2’si korktuğunu/tedirgin olduğunu ve yüzde 5,1’i ise ne yapacağını bilemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirdiği süreç yönetimi halkın yüzde 81,8’i tarafından başarılı bulunurken yüzde 18,2’si ise başarısız olduğunu düşündü.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yasa ile 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak resmî tatil ilan edilmişti. Türk halkının yüzde 72,4’ü bu kararı doğru bulurken, yüzde 27,6’sı gereksiz bir karar olduğunu söyledi. “Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?” sorusuna yüzde 45,4 hayır derken, tekrar darbe girişimi olsa Türk halkının yüzde 73,4’ü sokağa çıkacağını belirtti.

ÇOĞUNLUK FAİLLER YAKALANMADI DEDİ

Araştırmada vatandaşlara, darbe girişiminin asıl faillerinin yakalanıp yakalanmadığı da soruldu. 15 Temmuz darbe girişiminin asıl faillerinin yakalanmadığını ifade edenlerin oranı yüzde 58,7 oldu.

EKONOMİYİ ETKİLEDİ DİYENLER FAZLA

Araştırmaya göre FETÖ’nün Türkiye’de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünenlerin oranı 2021’de yüzde 63 iken 2024’te yüzde 67,2’ye kadar yükseliyor. Düşünmeyenlerin oranı ise 2021’de 37 iken, 2024’te 32,8’ye kadar düşüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadelesini yeterli bulanların oranı yüzde 58,8. 15 Temmuz darbe girişiminin uzun vadede Türkiye’yi en çok hangi alanda etkilediği sorulduğunda halkın yüzde 34,4’ü ekonomi, yüzde 22,9’u adalet, yüzde 12,1’i toplumsal psikoloji, yüzde 11,8’i dine bakış açısı, yüzde 9,7’si demokrasi, yüzde 5,7’si güvenlik ve yüzde 3,3’ü eğitim sistemini etkilediğini belirtti.

Şanlı üniformamızı hainlerin taşımasına müsaade etmeyeceğiz

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni" düzenlendi. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları, Genelkurmay İkinci Başkanı ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de törene video mesaj gönderdi. Güler, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, bu vesileyle 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken şehit olanları rahmetle yad etti, gazi olanlara ise saygı ve şükranlarını sundu.

HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Devletin hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadığını, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sorduğunu ve sormaya devam edeceğini bildiren Güler, şunları söyledi: "Bakanlığımızın hain FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Dayanışma ruhuyla meydanlara akın ettik

81 ilde binlerce camide cuma hutbesinde "15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi" başlıklı hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbeyi irat etti ardından cuma namazını kıldırdı. Allah'ın yardımı, devletin dirayeti, milletin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde edilen 15 Temmuz zaferinin 8. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erbaş, "Bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan selalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik" ifadelerini kullandı.

Din, vatan ve mukaddesat uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık, sıhhat ve afiyet temennisinde bulunan Erbaş, Filistin ve Gazze için dua etti.

Boydak hisselerine müsadere istendi

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankada bulunan hisselerinin, FETÖ bağlantısı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklardan H.B. ve S.B. ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu. Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan yüzde 22,34 hisselerinin, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini ifade eden sanıklar, suçlamaları reddetti. Bankanın daha önceki hisse satışına ilişkin belgenin bulunamadığına dair MASAK raporu, hisse satışından gelen paranın terör örgütüne aktırıldığı ve bankanın terör örgütüne ait olduğu suçlamasının doğru olmadığını iddia eden sanıklar, müsadere talebinin reddini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Demokrasi nöbetine bekliyoruz

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenecek şehitleri anma ve demokrasi nöbetine bütün Ankaralıları davet etti. Özcan davetinde, şunları kaydetti: "Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Bu hastalıklı zihniyete karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edecek, darbe ve vesayet girişimlerine tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişi, bu toprakların ebediyen istiklalinin nişanesidir."

Fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyorlar

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Polisi Sevda Güngör'ün ailesinin acısı, tazeliğini koruyor. Güngör'ün ailesi, darbecilerin şehit ettiği kızlarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor. Evlerinin bir odasını kızlarının fotoğrafları, diploma ve sertifikalarına ayıran aile, günlerinin büyük bölümünü burada geçiriyor.

O GÜNÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

Baba Mehmet Güngör, 15 Temmuz günü kızıyla cuma namazı öncesi konuştuğunu, akşam aradığında ise ulaşamadığını söyledi. Hain girişimi unutamadıklarını anlatan Güngör, "15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum. O gün bize kara bulut. Evlerimizde yaptığımız köşede fotoğrafları, sertifikaları var. Her fırsatta bu odaya giriyoruz ama hayal oluyor sadece" diye konuştu.

PKK yaraladı FETÖ şehit etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki "Hendek olayları" sırasında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki görevine döndükten sonra FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat polisi Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven, oğlunun acısını ilk günkü gibi hissediyor.

ŞEYTAN FETÖ BOMBAYI ATMIŞ

Yaralandığı dönemde oğluyla yakından ilgilendiğini anlatan anne Ergüven, “Oğlumla pazartesi günü vedalaşarak ayrıldık. Cuma günü beni aradı, son kez konuştuk. O gece 17 kişi şehit olmuş, Şeytan FETÖ üstlerine bombayı atmış. O gece şehit oldu yavrum" dedi.







