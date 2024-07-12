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Yeni Şafak 15 Temmuz Destanı'nın sekizinci yılına özel toplam 94 sayfalık 2 fasikül özel ek hazırladı

Yeni Şafak 15 Temmuz’un sekizinci yılına özel toplam 94 sayfalık 2 fasikül özel ek hazırladı. Bu özel ilavelerde FETÖ’nün büyük bir ihanete varan serüvenini, darbeyi planlayan hainleri, firardaki elebaşları, 15 Temmuz’un tanıklarını, kahramanlarını ve tarihe kazınan fotoğrafları bulacaksınız.

11:36 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 94 sayfalık 2 fasikül özel ek hazırladı.
Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 94 sayfalık 2 fasikül özel ek hazırladı.

Yeni Şafak 15 Temmuz’un yedinci yılına özel toplam 94 sayfalık 2 fasikül özel ek hazırladı.


Bu özel ilavelerde FETÖ’nün büyük bir ihanete varan serüvenini, darbeyi planlayan hainleri, firardaki elebaşları, 15 Temmuz’un tanıklarını, kahramanlarını ve tarihe kazınan fotoğrafları bulacaksınız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak için
“Malazgirt ve Çanakkale iradesi tecelli etti”
başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı:
Yayınlarımızla aylar öncesinden uyardık.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bir yazı kaleme aldı. Likoğlu yazısında, "Bir dönüm noktası olarak 15 Temmuz" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra iş dünyasından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ASKON GENEL Başkanı Orhan Aydın da yazılarıyla eklerimize katkı verdi.


Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun röportajında da o geceye dair önemli tanıklıklar var.

15 Temmuz'da şehit düşen aileleri de duygularını kaleme aldı.


#15 Temmuz
#Recep Tayyip Erdoğan
#Fasikül
1 saat önce
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15 Temmuz
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Kudüs: Bir şehrin hikayesi
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