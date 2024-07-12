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15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 8. yılında çok çarpıcı araştırma: Tekrar darbe girişimi olsa yine sokağa çıkar mısınız?

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1.204 kişinin katılımıyla darbe girişiminin sekizinci yılında gerçekleştirdiği özel araştırmaya göre, Erdoğan’ın darbe gecesinde gerçekleştirdiği süreç yönetimi halkın yüzde 81,8’i tarafından başarılı bulunuyor. Yüzde 73,4’ü “Tekrar darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarım!” diyor. Darbe girişimi sonrasında devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadeleyi yeterli bulanlar toplumun yüzde 58,8’ini oluşturuyor. FETÖ’nün Türkiye’de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünenlerin oranı ise 67,2.

Seren Som
10:57 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Araştırma 1-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.
Araştırma 1-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 1.204 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 58,6’sı darbe haberini ilk duyduğunda inanmadığını, doğruluğunu teyit etmek istediğini belirtiyor. Yüzde 25,1’i öfkelendiğini, yüzde 11,2’si korktuğunu / tedirgin olduğunu ve yüzde 5,1’i ise ne yapacağını bilemediğini belirtiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirdiği süreç yönetimi halkın yüzde 81,8’i tarafından başarılı bulunurken yüzde 18,2’si ise başarısız olduğunu ifade ediyor.


Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yasa ile 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak resmî tatil ilan edilmişti. Türk halkının yüzde 72,4’ü bu kararı doğru bulurken, yüzde 27,6’sı gereksiz bir karar olduğunu düşünüyor.


“Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?” sorusuna 2019’da halkın yüzde 52’si “Evet” cevabını verirken 2021’de bu oran yüzde 35,8’e düşüyor ve 2024’te ise yüzde 45,4’e kadar yükseliyor. “Hayır” cevabını verenlere bakıldığında 2019’da 48 iken bu oran 2021’de 64,2’ye yükseliyor; 2024’te ise 54,6’ya düşüyor.

Tekrar darbe girişimi olsa Türk halkının yüzde 73,4’ü sokağa çıkacağını belirtiyor

Tekrar bir darbe girişimi olsa tepki göstermek için sokağa çıkacağını ifade edenlerin oranı 2018’de yüzde 74,6 iken 2019’da yüzde 77,4’e çıkıyor ve 2021’de yüzde 71,9’a iniyor. 2024’de ise bu oran yüzde 73,4 olarak araştırmaya yansıyor. Sokağa çıkmayacağını söyleyenlerin oranı ise sırasıyla 2018’de yüzde 25,4; 2019’da yüzde 22,6; 2021’de yüzde 28; 2024’te ise yüzde 26,6.


Türk Halkı darbe girişiminin asıl faillerinin yakalanmadığını düşünüyor

15 Temmuz darbe girişiminin asıl faillerinin yakalanmadığını ifade edenlerin oranı 2018’de yüzde 46,2 iken 2019’da yüzde 48,1 oluyor. 2021’de yüzde 39,1’e kadar düştüğü, 2024’te ise yüzde 58,7’ye kadar yükseldiği görülüyor. Asıl faillerinin yakalandığını ifade edenlerin oranı ise sırasıyla; yüzde 53,8, yüzde 51,9, yüzde 60,9, yüzde 41,3.

FETÖ’nün Türkiye’de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünenlerin oranı 2021’de yüzde 63 iken 2024’te yüzde 67,2’ye kadar yükseliyor. Düşünmeyenlerin oranı ise 2021’de 37 iken, 2024’te 32,8’ye kadar düşüyor.

Devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadele yeterli bulunuyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadelesini 2018’de halkın yüzde 70,5’i yeterli bulurken 2019’da bu oran yüzde 61,9’a düşmüş; 2021’de yüzde 66,3’e yükselmiş; 2024’de bu oran yüzde 58,8’e düşmüştür. Yeterli bulmayanların oranı ise sırasıyla; yüzde 29,5 yüzde 38,1, yüzde 33,7 ve yüzde 41,2.

15 Temmuz darbe girişiminin uzun vadede Türkiye’yi en çok hangi alanda etkilediği sorulduğunda halkın yüzde 34,4’ü ekonomi, yüzde 22,9’u adalet, yüzde 12,1’i toplumsal psikoloji, yüzde 11,8’i dine bakış açısı, yüzde 9,7’si demokrasi, yüzde 5,7’si güvenlik ve yüzde 3,3’ü eğitim sistemini etkilediğini belirtmiştir.


Araştırmanın metodolojisi

Türkiye genelinde 1.204 kişinin katıldığı 1-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.


En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz ile ilgili kısa sözler, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde sıkça paylaşılmakta. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu direnişi ve demokrasiye olan bağlılığını anmak için her yıl 15 Temmuz tarihinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve şehitlerimiz anılıyor. Bu günde yakınlarına ve dostlarına "Duygusal, farklı, anlamlı 15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

15 Temmuz gecesinden 15 Temmuz afişlerine

Beylerbeyi Sarayı'nın önünde olağanüstü bir durum olduğu haberiyle başladı her şey. Bir grup asker, arbedeye benzer görüntüler sergileyerek Saray önündeki emniyet mensuplarının silahlarını almıştı. Ardından Türk hava sahasının askeri trafiğe kapatıldığı yönünde bir duyum yayıldı sosyal medyada.Ya büyük bir terör saldırısıyla karşı karşıyaydık ya da bir darbe girişimiyle. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken askerlerin yolu kesmesi sonucu köprüde kalan bir arkadaş arayıp, “Buradaki askerler çok gergin, ne olduğunu sorunca neredeyse dipçiği indiriyordu yüzüme" deyince anladık; her ikisiydi olan. Hem alçak bir darbe teşebbüsü hem de korkunç bir terör saldırısıydı yapılan.


#15 Temmuz
#Areda Survey
#Araştırma
#Darbe Girişimi
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