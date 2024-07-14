15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferine çıktı

'Tren, 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katedecek'

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, 15 Temmuz gecesi devlet ve milletin gösterdiği reflekslerle FETÖ'cü hainlerin bertaraf edildiğini ve tüm dünyaya gereken mesajın verildiğini belirterek, "Bugün onları, olanları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı anlatmak için buradayız. 'Milletin Zaferi' temalı yüksek hızlı tren setimiz 2 ay boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarında 56 bin kilometre yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacaktır. Kuruluşumuzun 168 yıllık tarihinde Demiryolları savaşta, barışta her an milletimizin emrinde olmuştur. 15 Temmuz günü hain saldırıda rahmete kavuşan 251 şehidimize ve gazilerimize, rahmetlerimizi ve saygılarımızı iletiyorum" dedi.