Dünya Troyka İranda devrim istiyor
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Troyka İran’da ‘devrim’ istiyor

Mossad şefi Yossi Cohen, BAE’nin karanlık ilişkileriyle tanınan Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe ve S. Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, New York’taki bir panelde buluştu. Uteybe ve Cubeyr, İran’da dış müdahaleyle rejimin değişikliği istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran’da iç baskı yükselmeden ve dış müdahale olmadan bir rejim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini savundular.
İran’da iç baskı yükselmeden ve dış müdahale olmadan bir rejim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini savundular.

New York’ta bir konferansta aynı platformda biraraya gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ve İsrail gizli servisi MOSSAD’ın direktörü Yossi Cohen’in hedefinde İran vardı. Üç isim de İran’da iç baskı yükselmeden ve dış müdahale olmadan bir rejim değişikliğinin gerçekleşmeyeceğini savundu.

Yossi Cohen

Adil Cubeyr, İran’daki yönetimin kendi iradesiyle değişme ihtimalinin olmadığını, “İran’daki rejim devrilmeli” vurgusuyla savundu. İran’daki rejimin devrilmesi gerektiğini savunan bir başka isim de, “İran’a yönelik dış baskı gerekiyor. İran’daki gidişatın değişmesinin anahtarı bu” sözleriyle Yusuf Uteybe oldu. Konferansta, MOSSAD Direktörü Cohen’in, Adil El Cubeyr’in ardından katılımcılara hitap ettiği bildirildi. Cohen’in konuşmasından önce kameraların konferansın yapıldığı salondan çıkarıldığı öğrenildi.

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