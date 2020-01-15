TRT Almanca'nın adı bile yetti: Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti

Alman Bild gazetesi, ‘Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı’ başlıklı haberi, yayın hayatına başlayan TRT Deutsch’u karalamaya çalışmasını açık bir şekilde gösterdi. Gazete, TRT Deutsch’e ilişkin, “Verdiği sözleri yerine getirebilecek mi, yoksa Erdoğan’ın propagandasını yapmakla mı yetinecek” ifadelerini kullanırken, TRT’nin yayın misyonunu hafife aldı.

TRT Deutsch Direktörü Serdar Karagöz "TRT Deutsch’nin ‘Almanya ve Avrupa'daki sosyal sorunlara değinerek mağduriyetleri yakından takip edeceklerini" açıklamıştı.

DÜNYA TRT’den çok stratejik hamle: Almanca haber platformu yayına başlıyor

TRT Deutsch test yayınına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, merkezi başkent Berlin'de olan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almancanın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren haber platformu olacak TRT Deutsch, Batı medyasında kamuoyuna yeteri kadar anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak, açıklayıcı yayınlarıyla ön yargıları giderecek.