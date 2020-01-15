Dünya TRT Almancanın adı bile yetti Alman medyası Türkiyeye karşı saldırıya geçti
AVRUPA

TRT Almanca'nın adı bile yetti: Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti

Türkiye’nin Almanca dijital platformu TRT Deutsch’un yayın hayatına başlamasıyla Alman gazetesi Bild paniğe kapıldı. Her fırsatta Türkiye’ye karşı karalama kampanyası yürüten Bild, bu sefer de TRT’yi hedef aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanca dijital platformu TRT Deutsch.
Almanca dijital platformu TRT Deutsch.

Alman Bild gazetesi, ‘Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı’ başlıklı haberi, yayın hayatına başlayan TRT Deutsch’u karalamaya çalışmasını açık bir şekilde gösterdi. Gazete, TRT Deutsch’e ilişkin, “Verdiği sözleri yerine getirebilecek mi, yoksa Erdoğan’ın propagandasını yapmakla mı yetinecek” ifadelerini kullanırken, TRT’nin yayın misyonunu hafife aldı.

  • TRT Deutsch Direktörü Serdar Karagöz "TRT Deutsch’nin ‘Almanya ve Avrupa'daki sosyal sorunlara değinerek mağduriyetleri yakından takip edeceklerini" açıklamıştı.

TRT’den çok stratejik hamle: Almanca haber platformu yayına başlıyor
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TRT’den çok stratejik hamle: Almanca haber platformu yayına başlıyor

TRT Deutsch test yayınına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, merkezi başkent Berlin'de olan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almancanın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren haber platformu olacak TRT Deutsch, Batı medyasında kamuoyuna yeteri kadar anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak, açıklayıcı yayınlarıyla ön yargıları giderecek.

TRT World'e Amerikan linci
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TRT World'e Amerikan linci
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