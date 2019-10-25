Dünya TRTden çok stratejik hamle Almanca haber platformu yayına başlıyor
AVRUPA

TRT’den çok stratejik hamle: Almanca haber platformu yayına başlıyor

TRT Arabic ve TRT World kanalları ile Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran TRT'nin, şimdi de Almanca haber platformu yayın hayatına başlıyor. Haberi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren sosyal medya hesabından duyurdu. Eren'in paylaşımında, "Almanca haber platformumuz TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor. TRT ailemizin en yeni ferdine başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Eren
İbrahim Eren

Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak adına çalışmalarına tüm hızla devam eden ve TRT Arabic ile TRT World kanallarıyla büyük başarı elde eden TRT, şimdi de Almanca yayın hayatına başlıyor.

TRT, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'yi, dünyaya doğru bir şekilde tanıtmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam eden TRT, Almanya'da TRT Deutsch haber platformuyla yayın hayatına başlıyor.

"TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor"

  • Haberi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Eren'in paylaşımında, "Almanca haber platformumuz TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor. TRT ailemizin en yeni ferdine başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi


TRTden stratejik hamle

TRT'den stratejik hamle

TRT Deutsch, Almanca yayın hayatına başlıyor.
Mehmetçiğe Pınarlı teşekkür

Mehmetçiğe 'Pınar'lı teşekkür

Hastaneye yetiştirilen anne, bebeğine 'Pınar' adını verdi.
PYD partidir

'PYD partidir'

​'PYD terör örgütü değildir' diyen Aksünger'den yeni açıklama.
Meksika imamı tutulandı

Meksika imamı tutulandı

​FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca cezaevine gönderildi.
Türkiye istikrar sağladı

Türkiye istikrar sağladı

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması.
Araya girmeyeceğiz

Araya girmeyeceğiz

​Rusya YPG'yi uyardı: Türk ordusuyla karşı karşıya kalırsınız.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

​İngiltere'deki kamyonun içinde hayatını kaybeden Vietnamlı kadının son mesajı bu oldu.
TikTok ulusal güvenlik tehdidi

TikTok ulusal güvenlik tehdidi

​ABD'li senatörler Çin merkezli uygulamanın incelenmesini istiyor.
Son tarih 1 Kasım

Son tarih 1 Kasım

İstanbul'da çakar telaşı: 1 ayda 1100 aracın sireni söküldü.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Kuffara karşı<br>şiddetli olacağız

Kuffara karşı
şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı namazdan sonra cemaate seslendi.
Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı

TFF, 'dayakçı antrenör' için harekete geçti.
'Mavi tik' işbirliğini <br>ortaya çıkardı

'Mavi tik' işbirliğini
ortaya çıkardı

Trump'tan sonra Twitter... Bir teröriste jet hızında rozet taktılar!
Ortaya çıktı:<br>Tek tedavisi var

Ortaya çıktı:
Tek tedavisi var

Dünya yıldızı 20 gündür idmanlara çıkmıyordu.
TBMM'de alkol servisi gerginliği

TBMM'de alkol servisi gerginliği

​Menüde olmamasına rağmen alkol isteyen CHP'li vekiller tehditler yağdırdı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden birisi turuncu diğeri gri listede.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.