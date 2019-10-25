TRT’den çok stratejik hamle: Almanca haber platformu yayına başlıyor

Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak adına çalışmalarına tüm hızla devam eden ve TRT Arabic ile TRT World kanallarıyla büyük başarı elde eden TRT, şimdi de Almanca yayın hayatına başlıyor.

TRT, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor

Türkiye'yi, dünyaya doğru bir şekilde tanıtmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam eden TRT, Almanya'da TRT Deutsch haber platformuyla yayın hayatına başlıyor.

"TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor"

Haberi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Eren'in paylaşımında, "Almanca haber platformumuz TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor. TRT ailemizin en yeni ferdine başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Almanca haber platformumuz TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor. TRT ailemizin en yeni ferdine başarılar diliyorum.



Unsere deutschsprachige Nachrichtenplattform TRT Deutsch wird bald für Sie da sein. Ich wünsche dem neuesten Mitglied unserer TRT-Familie, viel Erfolg! pic.twitter.com/cPbDG6wgcn — ibrahim eren (@ibrahimeren) October 25, 2019

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