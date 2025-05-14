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Trump'ın ikinci durağı Katar: 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu

Trump'ın ikinci durağı Katar: 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu

17:2014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan'ın ardından Orta Doğu turuna Katar'da devam eden Donald Trump, yapılan ilk anlaşmaya dair de detayları paylaştı.
Suudi Arabistan'ın ardından Orta Doğu turuna Katar'da devam eden Donald Trump, yapılan ilk anlaşmaya dair de detayları paylaştı.

Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a giden Donald Trump hem uçakta hem de Katar ile yaptığı görüşmeler sonrası peş peşe kritik açıklamalarda bulundu. Trump, bugün katıldığı Erdoğan-Selman-Şara zirvesi sonrası Doha'ya iniş yaptı. Uçakta Suriye lideri Şara ile ilgili sorulan soruya 'Güçlü, yakışıklı ve çekici bir adam. Güçlü bir geçmişi var, savaşçı biri' değerlendirmesini yapan ABD Başkanı, Katar'ın Airways'in Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak sipariş ettiğini de duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Develerle ve Cybertruck'lar ile karşılanan Trump, Katar ile 200 milyar dolarlık "tarihi" bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği ziyaretin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.


Orta Doğu turunun ikinci durağı için Doha'ya gelen Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Hamad Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.


Develerle karşılandı


ABD Başkanı, "Bu develeri takdir ediyoruz. Uzun zamandır böyle deve görmemiştim" dedi.


Trump, Doha'da deve gösterisi ve kırmızı renkli Cybertruck'lardan oluşan bir filo ile karşılandı. Trump, Katar devletinin resmi idari binasına giden yol boyunca dizilen develere ilişkin yorumda bulundu.


Katar'dan 160 Boeing siparişi


Öte yandan ABD Başkanı Trump, Katar Hava Yolları'nın Boeing'den 160 uçaklık "rekor" bir sipariş vereceğini ve bunun 200 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğunu söyledi.


Suudi Arabistan’da temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Katar’a vardı. Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha’da bir araya gelecek. Uluslararası bir haber ajansında yer alan iddialara göre Hintli milyarder ve Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani, Trump ve Al Sani’nin de yer alacağı Lusail Sarayı'ndaki akşam yemeğine katılacak.


ABD Başkanı Trump, Katar Hava Yolları'nın Boeing'den 160 uçaklık "rekor" bir sipariş vereceğini ve bunun 200 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğunu söyledi.



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