Trump'ın ikinci durağı Katar: 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı. Develerle ve Cybertruck'lar ile karşılanan Trump, Katar ile 200 milyar dolarlık "tarihi" bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.









ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği ziyaretin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.





Orta Doğu turunun ikinci durağı için Doha'ya gelen Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Hamad Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.





Develerle karşılandı





ABD Başkanı, "Bu develeri takdir ediyoruz. Uzun zamandır böyle deve görmemiştim" dedi.





Trump, Doha'da deve gösterisi ve kırmızı renkli Cybertruck'lardan oluşan bir filo ile karşılandı. Trump, Katar devletinin resmi idari binasına giden yol boyunca dizilen develere ilişkin yorumda bulundu.





Katar'dan 160 Boeing siparişi





Öte yandan ABD Başkanı Trump, Katar Hava Yolları'nın Boeing'den 160 uçaklık "rekor" bir sipariş vereceğini ve bunun 200 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğunu söyledi.





Suudi Arabistan’da temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Katar’a vardı. Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha’da bir araya gelecek. Uluslararası bir haber ajansında yer alan iddialara göre Hintli milyarder ve Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani, Trump ve Al Sani’nin de yer alacağı Lusail Sarayı'ndaki akşam yemeğine katılacak.





ABD Başkanı Trump, Katar Hava Yolları'nın Boeing'den 160 uçaklık "rekor" bir sipariş vereceğini ve bunun 200 milyar dolardan fazla bir değere sahip olduğunu söyledi.







