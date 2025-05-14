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ABD Başkanı Trump Katar'da

ABD Başkanı Trump Katar'da

14:5314/05/2025, Çarşamba
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Katar Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a ulaştı.


ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Katar Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.



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