ABD Başkanı Trump Katar'da

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu temaslarına devam ediyor. Trump'ı taşıyan uçak Katar Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.