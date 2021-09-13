Dünya Trumptan Bidena beceriksiz nitelemesi
AMERİKA

Trump'tan Biden'a 'beceriksiz' nitelemesi

ABD eski Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesi süreciyle ilgili Başkan Joe Biden'a sert eleştirilerde bulundu. "Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır." diyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Trumptan Bidena beceriksiz nitelemesi
Donald Trump - Joe Biden

ABD eski Başkanı Donald Trump, Fox News Digital için verdiği özel mülakatta 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024'teki başkanlık seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici." yanıtını verdi.

ABD halkı rahatsız: Beyaz Saray'a güven azalıyor
DÜNYA
ABD halkı rahatsız: Beyaz Saray'a güven azalıyor

Trump'tan Biden'a "beceriksiz" nitelemesi

Trump, halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde izlediği yolu da sert dille eleştirerek, "Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır. Afganistan'a baktığınızda, tamamen sebepsiz ölümleri görüyoruz. Askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

Biden'ın liderliğini "yetersiz" bulduğunu söyleyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık
Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

Umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel gribe dönerse bitebilir
Sopayla dövüp<br>defalarca bıçakladılar

Sopayla dövüp
defalarca bıçakladılar

​Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​Elinde kızının fotoğrafı sırtında Türk bayrağı ile Ankara'ya yürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.