Trump’tan Netanyahu’ya Gazze şartı: Parayı veriyorum davayı düşürün

Terör devleti İsrail'in Gazze’deki katliamları sürerken ABD tarafında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu katliamları sürdürme bahanelerini yok etme girişimleri hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde, "Netanyahu aleyhindeki davaları düşürün" çağrısında bulunan Trump, bu kez söylemini daha da sertleştirerek, "İsrail'i savunmak için para veriyoruz. Esirleri almak için Netanyahu'ya yönelik davaları düşürün" dedi. Gazze’de ateşkese ulaşılması için yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyeti kaynakları, müzakerelerde ilerleyiş kaydedildiğini ifade etti. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Netanyahu’nun art arda Washington’a gitmesi bekleniyor.

SAVCILARA ‘KONTROLDEN ÇIKTINIZ’ ELEŞTİRİSİ

Trump, cumartesi gecesi, İsrail yargısından 2019’dan beri devam eden Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarını düşürmesini istedi. Açıklamasında "Savaş kahramanı" olarak nitelediği Netanyahu'ya İsrail'de yapılanların "korkunç" olduğunu savunan Trump, İsrailli savcıları “kontrolden çıkmış savcılar” olarak niteledi. Netanyahu’nun İran ile verilen 12 günlük savaşta olduğu gibi Hamas ile yapılan esirlerin serbest bırakılması müzakerelerinde de başarılı olduğunu vurgulayan Trump, söz konusu davaların hem İran ile mücadeleyi hem de bu müzakereleri akamete uğratacağını öne sürdü.

MAHKEMELER ERTELENDİ

ABD Başkanı’nın açıklamaları, Netanyahu’nun yolsuzluk davaları kapsamında dün Kudüs’te gizli bir celseye çıkarılmasıyla eş zamanlı geldi. İsrailli Kanal 12 televizyonu, gizli celse sonucunda Netanyahu’nun önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan mahkeme celselerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Daha önce Netanyahu hakkında tutuklama emri veren Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bu emrinin de kaldırılması için çaba sarfedildiği aktarıldı.

WASHİNGTON’A GELMEDEN SAVAŞI BİTİR

Trump, bir yandan da Gazze’de ateşkese ulaşılması yönünde baskı kuruyor. İran ile ateşkes ilan edilmesinin hemen ardından Gazze’de de ateşkese ulaşılması konusunda umutlu olduğunu dile getiren Trump, cumartesi günü İsrail yargısına hitaben Truth platformunda yayınladığı açıklamanın ardından Netanyahu’ya hitaben de bir açıklama yayınladı. ABD Başkanı, “Gazze'deki anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin” ifadelerine yer verdi. Kanal 12’ye konuşan ABD’li üst düzey yetkililer ise ABD yönetiminin, Dermer ve Netanyahu'nun Washington’a ziyareti öncesi Gazze’de ateşkesin sağlanmasını görmek istediğini söyledi. Yetkililer, “Netanyahu Washington’a geldiğinde esirler takas edilmiş ve Gazze’de ateşkes ilan edilmiş olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ESİRLER NETANYAHU'NUN ÇIKARLARI İÇİN TUTSAK"

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmak için hakkındaki yolsuzluk davasının iptalini şart koştuğunu iddia etti. Golan, X hesabından, "Esirler Hamas'ın elinde ancak Netanyahu'nun çıkarları için tutsak vaziyette" açıklamasında bulundu.











