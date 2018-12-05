Dünya Tüm Avrupada büyük mafyaya baskın 90 kişi yakalandı
AVRUPA

Tüm Avrupa'da Ndrangheta’ya operasyon: Ndrangheta örgütü nedir?

Tüm Avrupa'da büyük mafyaya baskın: 90 kişi yakalandı

Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda’da dünyanın en büyük uyuşturucu mafya yapılanması olan İtalyan suç örgütü Ndrangheta’ya düzenlenen baskınlar sonucu onlarca mafya üyesi gözaltına alındı. Örgütün çiçekçiler üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı ve "çok ince bir dağıtım ağına" sahip olduğu ifade edildi.

Yeni Şafak
Ndrangheta örgütünün mensupları
Ndrangheta örgütünün mensupları

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), uluslararası kokain ticaretinin yüzde 80’nini elinde tutan ve yıllık 40 milyar euroluk kazancı olan Ndrangheta mafya yapılanmasına yönelik Hollanda, Belçika, İtalya ve Almanya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıklandı. Açıklamada, Almanya genelinde yüzün üzerinde iş yeri ve eve baskın düzenlendiğini ve operasyon kapsamında aralarında uzun zamandır arananların da bulunduğu onlarca şahsın tutuklandığı belirtildi. BKA, birçok mafya üyesi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığını da açıkladı.

Avrupa Birliği ceza ve yargı konularında işbirliği kurumu Eurojust tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen ortak soruşturma kapsamında başlatılan baskınlarda yüklü miktarda kokain maddesinin de ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucudan elde edilen kara parayı Almanya üzerinden aklayan Ndrangheta çetesinin, Almanya’da orta ölçekli yüzlerce Pizza lokantasını kullanarak uyuşturucudan elde ettiği paraları piyasaya sürdüğü belirlendi.

İtalya'nın en büyük mafya örgütü

Operasyonları Hollanda Televizyonu'na (NOS) değerlendiren gazeteci Marc Hamer'a göre, Sicilya merkezli Cosa Nostra'ya karşı üstünlük kuran Ndrangetha, İtalya'nın en büyük mafya örgütü haline geldi.

Örgüt, 2017 yılında lideri ve aynı zamanda Avrupa'nın en fazla aranan suçlusu Santo Vottari'nin tutuklanmasıyla önemli bir darbe aldı.

Mafya babası Vottari, 2008 yılında Almanya'nın Duisburg kentinde işlenen cinayete karıştığı gerekçesiyle de aranıyordu. İki mafya örgütü arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Duisburg'daki bir pizzacı dükkanın önünde altı İtalyan vatandaşı vurularak öldürülmüştü.

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Çiçekçiler üzerinden örgütlenmişler

Örgüt, Hollanda'da geniş bir faaliyet alanına sahip. Hamer'in verdiği bilgiye göre, Ndrangetha, Hollanda'da çiçek endüstrisi aracılığıyla uyuşturucu ticareti ile uğraşıyor. Mafya, çiçekçiler vasıtasıyla "çok ince bir dağıtım ağına" sahip.

Avrupa'daki kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan mafya örgütü, otel ve yiyecek - içecek sektöründeki yatırımları sayesinde kara para aklıyor.

Hollanda, İtalyan mafyası için önemli bir sığınak. 1992 - 2014 yılları arasında ülkelerinde aranan 55 mafya üyesinin Hollanda'da yaşadığı ortaya çıktı.

'Mafya babalarından' birinin, ailesiyle birlikte Hollanda'nın Flevoland eyaletindeki bir tatil parkında kaldığı belirlenmişti.

Kaynak: BBC, İHA

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