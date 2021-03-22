Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hafta sonu yaptığı bir açıklamada, aşılarının gecikmiş olan teslimatları konusundaki anlaşmazlığın yeniden yükselmesi ile, AB’nin sevkiyatları daha önce almaması durumunda AstraZeneca aşılarının ihracatını durduracağı tehdidinde bulundu. Alman Funke Medya Yayın Grubu’na konuşan Von der Leyen, “Tüm ihracatları yasaklama seçeneğimiz var. Bu, AstraZeneca’ya gönderilen mesaj: Aşıların diğer ülkelere dağıtımına başlamadan önce Avrupa ile sözleşmenizi uygulayın” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, röportajda uyarı tonuyla “Tüm seçenekler masada” dedi ve AB liderlerinin önümüzdeki hafta aşıların teslimatı konusunu görüşeceklerini belirtti.

TAAHHÜTÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Von der Leyen’in bu uyarısı, AB ülkelerinin aşı kampanyalarını hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettikleri ve bazılarının koronavirüs salgının üçüncü dalgasıyla yüzleşerek kamusal hayattaki kısıtlamaların yeniden uygulandığı bir zamanda geldi. Eski Alman Savunma Bakanı, İngiliz ilaç devi AstraZeneca’nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğine yönelik taahhüt verdiği 90 milyon aşı dozundan yalnızca yüzde 30’unu teslim ettiğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı “Bununla birlikte, aşıların teslimatını yaparken İngiltere’den hiçbir şey almadık” dedi ve AB’nin İsveç-İngiliz ilaç grubuna şikayetlerini sunmak için “resmi bir mektup” gönderdiğini açıkladı.

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İNGİLTERE AŞIDA REKOR KIRDI

Öte yandan AB ile aşı savaşı yaşayan İngiltere, yetişkin nüfusun yarısına en azından bir doz Kovid-19 aşısı vurulduğunu açıkladı. İngiltere, temmuz ayının sonuna kadar 18 yaşın üstündekilerin tamamına aşı vurmayı hedefliyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, aralık ayında başlayan aşı kampanyasında cuma günü rekor seviyeye ulaştıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı, cuma günü ülke genelinde 711 bin 156 kişiye aşı vurulduğunu duyurdu.

Almanya’da karantina karşıtı eylemler

Almanya’da da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kassel kentindeki eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı. Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı. Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı.

AB zirvesine salgın ayarı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 25-26 Mart tarihlerinde yüz yüze yapılması planlanan zirvesi, Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın yaşanması nedeniyle video konferans aracılığıyla düzenlenecek. DPA’ya göre AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB liderlerinin planlandığı gibi Brüksel’de buluşmak yerine video konferans yoluyla bir araya geleceklerini bildirdi. Liderler zirvede aşılama sürecini hızlandırmak için ortak bir hedefe ulaşmanın yollarını bulmaya çalışacak. Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve ekonomi politikaları gibi konuları da ele alacak.