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Dünya Tunusta siyasi kaos planına Nahdadan tepki Meclis feshedilmeyecek
AFRİKA

Tunus'ta siyasi kaos planına Nahda'dan tepki: Meclis feshedilmeyecek

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Halil el-Barumi, ülkenin içinde bulunduğu durumda meclisin feshedilmesinin 'abesle iştigal' olacağını söyledi. Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oluyor.

Haber Merkezi AA
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi

Barumi yaptığı açıklamada, "Vatanı Kurtarma Heyeti" adlı grubun meclisin feshedilmesi ve seçimlerin yenilenmesi yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Meclisin feshedilmesi konusunu değerlendiren Barumi, "Tunus'un içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik durum ışığında bu açıklamalar abesle iştigaldir." dedi.

  • Barumi, "Ülkedeki demokrasi ortamında insanların kendilerini ifade hakkı var. Bu açıklamalar ise Tunus halkının kaygılarını yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

BAE SİYASİ KAOS PEŞİNDE

Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır basını Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla 'Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi' yönünde sosyal medyada bazı kampanyalar yapıldı.

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