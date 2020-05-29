Tunus darbesi kolay değil: BAE sokak isyanlarını alevlendirmek istiyor

Libya ve Akdeniz’deki planlarına Tunus’u dahil edemeyen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed yine darbe kartını açtı. Abu Dabi’nin Tunus’ta büyük bir sokak hareketi çıkararak yönetimi değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı. Libya’da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Güçleri’nin ardı ardına kazandığı başarılar BAE’nin kimyasını bozdu. Fas, Tunus ve Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerini yatırım/fon adı altında parayla safına çekmeye çalışan BAE, başarılı olamayınca kaos planını devreye soktu.

DAHLAN YİNE SAHNEDE

BAE’nin Tunus’ta Türkiye’deki Gezi olaylarının benzeri bir sokak ayaklanması ile Cumhurbaşkanı Said el-Kays ve Nahda Hareketini tasfiye etmeyi planladığı belirlendi. BAE’nin haziran ayında başlaması planlanan ayaklanmayı Muhammed Dahlan aracılığıyla organize ettiği ve fonladığı ileri sürülüyor. SETA Araştırmacı Emrah Kekilli, irtibat kurduğu yerel kaynakların ‘sokak ayaklanması’ iddialarını doğruladığını söyledi. Nahda’nın kumpasın farkında olduğunu belirten Kekilli, “BAE kapsamlı bir isyan organize ederek yönetimi zora düşürmeyi ve ülkeyi istikrarsızlaştırmayı planlıyor. Görüştüğüm yetkililer durumun farkında olduklarını ancak olası bir provokasyonda sokağa çıkanları hain olarak görmeyeceklerini, onları ötekileştirmediklerini, haklı ekonomik taleplere cevap verileceğini dile getiriyorlar” dedi.

‘MİT ÖNLEDİ’ İDDİASI

Arap basınında dün ve önceki gün Tunus’la ilgili bir ‘darbe’ iddiası daha ortaya atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Tunus ordusundaki cunta yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaştığı ve bunu özel bir kurye ile Cumhurbaşkanı Kays’a ilettiği öne sürüldü. Türkiye’nin verdiği bilgilerle Tunus’ta büyük bir operasyon düzenlendiği, BAE ve Suudi Arabistan destekli darbecilerin gözaltına alındığı öne sürüldü. BAE ve Suudilerin darbeyi daha önce planladığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle gecikince kumpasın ortaya çıktığı öne sürüldü.

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ONLARCASI TUTUKLANDI

Mısırlı yazar Salah Bedevi de sosyal medya hesabında aynı iddialarda bulundu. Bedevi, Muhamed bin Zayed’in finansmanıyla Tunus’ta planlanan darbeyi Türk istihbaratının ortaya çıkardığı ve onlarca generalin tutuklandığını yazdı. Bedevi, BAE destekli darbenin detaylarının birkaç hafta önce Libya’da ele geçirilen Vatiyye üssündeki belgelerle netleştiğini ve sözkonusu kumpasın Hafter milislerince de desteklendiğini bildirdi. Mısırlı yazar ayrıca şu iddialarda bulundu: “Tunus Cumhurbaşkanı, Türk Cumhurbaşkanına telefon etti. Türkiye’nin Tunus halkının iradesini korumadaki rolü için minnettarlığını ifade etti ve darbeye kalkışan generaller de dahil olmak üzere onlarca kişi tutuklandı.”

Ayn Zara temizleniyor

Fotoğraf: Arşiv

Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesini ülkenin doğusundaki gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden geri aldı. Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, “Askeri birliklerimiz başkent Trablus’un güneyindeki bölgelerde yer alan Rembe, Kazirma, Vadi Rabi ve Hallatat bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ayn Zara bölgesinin tamamında kontrol birliklerimizin eline geçti” dedi. Libya ordusuna bağlı askeri birliklerin güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Mecai, Ayn Zara’da bazı Hafter milislerinin esir alındığı bilgisini paylaştı ancak detay vermedi. Operasyon sözcülüğü ayrıca Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen 3 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu. Hafter güçlerine Mısır tarafından verilen T-55 tipi tanklardan biri de Ayn Zara’da ele geçirildi. Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden alarak buralarda kontrolü sağlamıştı. Libya ordusu başta Ayn Zara olmak üzere, Hafter’den temizlenen bölgelerde tuzaklı patlayıcıları temizliyor. Libya hükümeti, vatandaşlara ikinci bir duyuruya kadar dönmemeleri çağrısında bulundu.