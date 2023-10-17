Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kuruluyor

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Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine geçen Akarca, mezara çelenk bıraktı.
20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nını da ziyaret eden Akarca, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Akarca, Bakü Türk Şehitliği'ne de giderek anıt defterini imzaladı.
Şehitlik ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov'un daveti üzerine Bakü'ye geldiklerini bildirdi.
"Türk devletlerinin yüksek mahkemeleri arasında birlik kurulacak"
Akarca, temasları kapsamında Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev'le bir araya geldi.