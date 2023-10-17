Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kuruluyor

"19 Ekim'de, Şuşa'da TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin kuruluşu için konferans düzenlenecek. Bu konferansta hem Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümünü kutlayacağız hem de TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin kuruluşuna giden ilk beyannameyi imzalayacağız. Daha sonra da bu birliğin tüzük çalışmalarını yapıp kuruluş işlemini tamamlayacağız. Böylece tüm Türk devletlerinin yüksek mahkemeleri arasında birlik kurulacak."