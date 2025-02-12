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Türkiye ile Endonezya arasında savunma anlaşması: Kritik projelere imza atıldı

Türkiye ile Endonezya arasında savunma anlaşması: Kritik projelere imza atıldı

16:2712/02/2025, Çarşamba
DHA
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İki ülke arasında 13 anlaşmaya imza atıldı.
İki ülke arasında 13 anlaşmaya imza atıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Endonezya'da düzenlenen Türkiye-Endonezya İş Forumu'nda Türk savunma sanayi firmalarının, stratejik iş birliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attığını açıkladı.

SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma sanayi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik iş birliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Başkanı Nail Olpak ve 2 ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, 2 ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor." denildi.

Endonezya İDA'sına ASELSAN'dan alt sistem

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak üzere; ASELSAN ile Endonezyalı Republikorp şirketi arasında askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin potansiyel satışı konusunda iş birliği yapmaya yönelik çerçeve anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verildi.

#Endonezya
#Savunma Sanayii
#Türkiye
#Aselsan
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