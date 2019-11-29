Dünya Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı Ok yaydan çıktı
AVRUPA

Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı: Ok yaydan çıktı

Türkiye ve Libya arasında Dolmabahçe Sarayı'nda Akdeniz'de 'deniz yetki alanlarını' belirleyen bir anlaşma imzalandı. İmzaların atılmasıyla birlikte Mısır, Güney Kıbrıs Kesimi ve Yunanistan adeta çıldırdı. Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarında hukuksuz bir şekilde dünya devlerine ruhsat vermeye kalkan Rumlar bu gelişmenin ardından elleri kolları bağlandı. Anlaşmaya Rum medyasında geniş yankı buldu. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.

Haber Merkezi DHA
Anlaşma ile Türkiye ve Libya kıyıları komşu oldu.
Anlaşma ile Türkiye ve Libya kıyıları komşu oldu.

Türkiye ile Libya arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Rum medyasında geniş yankı buldu. Rum medyası, imzalanan mutabakat muhtırası ile Türkiye'nin bölgedeki gücünün giderek arttığına işaret ederek, “Ok yaydan çıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesini yiyorlar" başlığını attı.

Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek
GÜNDEM
Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek

RUM MEDYASI ÇILDIRDI

  • Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, “Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit’den Kıbrıs’ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı” başlığını attı.

DHA
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemisi.

DENİZ GRİLEŞİYOR

Gazete, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz’de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü. Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haravgi gazetesi ise, “Deniz sınırlarının belirlenmesi lonusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit’den bir bölgeyi de içeriyor” başlığını atarken, Politis, “Türkiye ve Libya Yunan MEB’ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar” başlığını attı. Alithia ise, haberi “Libya ile deniz sınırı anlaşması” diye verdi.

Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek
GÜNDEM
Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma: Doğu Akdeniz'deki Yunan işgaline son verecek

Akdeniz haritası masada
GÜNDEM
Akdeniz haritası masada
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