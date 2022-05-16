Dünya Türkiyeden Somalinin yeni Cumhurbaşkanı Mahmuda kutlama mesajı
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Türkiye'den Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Mahmud'a kutlama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Somalinin yeni Cumhurbaşkanı Mahmuda kutlama mesajı
Hasan Şeyh Mahmud

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'de dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Hasan Şeyh Mahmud'a görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Seçimlerin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Köklü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Somali’nin güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Somali halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin yeni dönemde de Somali halkının yanında durmaya devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, Somali'de güvenlik, istikrar ve refahın tesis edilmesini teminen Somali Federal Hükümetinin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

İkinci kez cumhurbaşkanı

Somali'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turunu kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim olmuştu.

Başkent Mogadişu'daki seçimin 3. turunda, seçime cumhurbaşkanı olarak katılan Muhammed Abdullah Fermacu ve eski cumhurbaşkanlarından Hasan Şeyh Mahmud yarışmıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Fermacu 110 oyda kalırken, oyların 214'ünü alan Mahmud seçimi kazanmıştı.

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