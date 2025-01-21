Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçti: Halep’te Türk bayrağı yeniden

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti. Suriye’nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu’nun açılışına, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı. Başkonsolos Cengiz’in Türk bayrağını göndere çekmesinin ardından 12 yıl sonra diplomatik faaliyetler yeniden başladı. Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri,

açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.

BİZ HALEP’TEKİ TÜRKİYE’YİZ

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Büyükelçi Köroğlu, Halep Başkonsolosluğu’nun açılmasının Türkiye için gurur verici olduğunu belirtti. Konsoloslukta ekonomik müsteşar görevlendirilebileceği bilgisini veren Köroğlu, “Halep önemli bir şehir olduğu için burada açılan konsolosluk, büyükelçilik gibi çalışacak” diye konuştu. Türk bayrağının göndere çekilmesinin Türkiye'nin varlığını temsil ettiğine dikkat çeken Köroğlu, “Biz tabii Halep'teki Türkiye'yiz” dedi. Köroğlu, “Suriye'nin yeniden imarında Halep, en başta Türkiye'nin kadrajında olacak. Türkiye, Halep'in tarih boyunca sahip olduğu ve layık olduğu yerine yeniden ulaşması konusunda elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK BAĞLAR GÜÇLENECEK

Diplomatik faaliyetlerine yeniden başlamasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, şu ifadeleri kullandı: “Bu adım, yalnızca Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik bağların yeniden güçlenmesini değil, aynı zamanda bölgenin huzur, barış ve refahına katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koymaktadır”

MUTLULUK DUYDUK

Hem Suriye hem de Türk vatandaşlığı bulunan Hüzeyfa Hasan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu’nun açılışına katılmaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Başkonsolosluğun yeniden açılması anına tanık olmayı çok beklediklerini kaydeden Hasan, “İki kardeş ülkenin arasında boşluğu doldurmak için buradayız, mutluyuz” şeklinde konuştu. Halep sakinlerinden Nedya Hilal de, annesinin Türk vatandaşı olduğunu ve bu nedenle Başkonsolosluğun açılışını kutlamak istediklerini ifade etti.







