Suriye'de tarihi an: Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi

Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda yapılan törende, Türk bayrağı göndere çekilirken, 12 yıl aradan sonra diplomatik faaliyetler de yeniden başladı.

Açılış, Halepliler tarafından da büyük coşkuyla karşılandı. Konsolosluğun bulunduğu mahallenin sakinleri, açılışı tekbir getirerek ve zılgıtlarla kutladı.