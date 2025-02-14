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Türkiye'nin hemen sınırındaki köyler için dikkat çeken adım: 10 bin Euro verilecek

Türkiye'nin hemen sınırındaki köyler için dikkat çeken adım: 10 bin Euro verilecek

09:3014/02/2025, Cuma
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Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euro’ya kadar ödeme yapılacak.
Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euro’ya kadar ödeme yapılacak.

Yunanistan’dan gündem yaratan bir hamle geldi. Batı Trakya’daki Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısındaki köylerin nüfusunu arttırmak için yerleşecek vatandaşlara 10 bin Euro destek yardımı yapılacağı açıklandı. İşte ülkedeki yeni yasa tasarısının detayları…

Yunanistan Batı Trakya’da Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine kalıcı olarak yerleşecek ailelere destek olarak 10 bin Euro verilmesini içeren yasa tasarısını meclise sundu.


YASA PARLAMENTOYA SUNULDU

Evros ilinin özellikle Türkiye sınırında ki köylerde azalan nüfus oranını arttırmak sınır bölgesinin demografik gelişimine yönelik destek tedbirlerini içeren bir değişiklik yasasının Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Parlamento'ya sunulduğu açıklandı.


Yunan parlamentosunda onaylanması beklenen yasa tasarısına göre nüfusu 500'e kadar olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 10 bin Euro verilecek.


Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euro’ya kadar ödeme yapılacak.


8 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Evros ili için özel olarak hazırlanan yasa tasarısının demografik güçlendirme, kalkınma ve yeniden inşasına yönelik genel planın bir parçası olup programın toplam bütçesi 8 milyon Euro olduğu açıklandı.


#Yunanistan
#Batı Trakya
#Türkiye

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