Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı. Gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracının Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Bu tarihi anlar dünyanın dört bir yanından yakından takip edildi. Alper Gezeravcı'nın uzaydan ilk sözleri ise "İstikbal göklerdedir" oldu. Tarihi misyon dünyanın dört bir yanında manşet oldu. Gezeravcı'nın uzaya giden ilk Türk olduğu vurgulanırken "Çığır açıcı görev" ifadeleri kullanıldı.