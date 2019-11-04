Üç günlük haftasonu izni verimliliği artırdı

Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada 3 gün izin verdi. Denemenin sonunda verimlilik yaklaşık yüzde 40 arttı.

Teknoloji devi Microsoft, uzun mesai saatleri ve aşırı çalışmaya bağlı yaşanan ölümlerle bilinen Japonya’da farklı bir verimlilik testi denedi.

Şirket denemesinde çalışanlara üç günlük hafta sonu vererek etkilerini takip etti.

3 günlük izin denemesi boyunca şirketin 2300 çalışanı cuma günleri izin yaptı. Sadece dört gün çalışıldığı için toplantılar da kısa kesildi ya da sanal olarak gerçekleştirildi. Deneme bir ay boyunca sürdü.

Ağustos ayında başlatılan, daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmayı hedefleyen ‘meydan okuma’

Elektrik tüketimi azaldı, yazıcılar az çalıştı

Bu sürenin sonunda oldukça tatmin edici sonuçlar kaydedildi.

Çalışanların yüzde 25.4 daha az ekstra izin istediği görülürken, bu süreçte elektrik kullanımı yüzde 23.1 azaldı ve yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı. Bunlar şirketin ‘kâr’ hanesine yazıldı.

Çalışanların yüzde 92.1’i dört günlük mesaiyi daha çok sevdiklerini belirtirken, verimlilik yüzde 39.9 oranında arttı.

Kaydedilen bu sonuçların ardından benzer bir denemenin önümüzdeki yaz tekrarlanması planlanıyor.

Bir kesim ise bu tarz bir mesainin her iş için geçerli olamayacağını savundu.

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Japonya, dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri. Ayrıca Japonlar diğer ülkelerdeki çalışanlara kıyasla çok daha az ücretli izin alıyor.