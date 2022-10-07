Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tavan yaptığı dönemde ABD uçak gemisi 'George H. W. Bush' Girit Adası’na yanaştı. ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti.

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