Dünya Uçak gemisini Girite yanaştıran ABDden skandal paylaşım Türkiyeye üstü kapalı tehdit
AVRUPA

Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tavan yaptığı dönemde ABD uçak gemisi 'George H. W. Bush' Girit Adası’na yanaştı. ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçak gemisini Girite yanaştıran ABDden skandal paylaşım: Türkiyeye üstü kapalı tehdit
Girit'e demir atan Amerikan uçak gemisi.

Amerika Birleşik Devletleri, Adriyatik denizindeki tatbikatından sonra en büyük gemisini Yunanistan'ın Girit adasına demirledi.

Yunanistan medyası bu olayı, Türk-Yunan ilişkileri gerginken yaşanmasından ötürü Amerika'nın kendilerine destek vermesi şeklinde yorumladı.

ABD'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Son dönemde Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna aykırı adımlar atan ABD son olarak Atina Büyükelçiliği hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

ABD'nin Atina'da bulunan Yunanistan Büyükelçiliği, George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğrafları, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü." notuyla paylaştı.

Bu paylaşım, 'Türkiye'ye üstü kapalı bir tehdit' olarak yorumlandı.

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