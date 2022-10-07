Dünya Pragdaki zirvede Erdoğanın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı Türkiyeden olağanüstü meydan okuma
AVRUPA

Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma

Prag'da düzenlenen Avrupa Liderler zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a resti Yunan basınında manşetlere taşındı. Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini manşetlerine taşıyan Yunan medyası 'Prag'da çatışma', 'Olaylı akşam yemeği', 'Erdoğan-Miçotakis kavgası', 'TürkYunan ilişkileri kırmızıda' ve 'Türkiye'den olağanüstü meydan okuma' gibi başlıklar attı.

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Haber Merkezi Diğer
Pragdaki zirvede Erdoğanın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiyeden olağanüstü meydan okuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'a, Yunan gazetecinin yönelttiği soru gündem oldu.

Erdoğan'ın gündem olan cevabı

Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında." diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan basınının bir numaralı gündemi haline geldi.

Ethnos: Yunanistan, Avrupa topraklarından tehdit edildi

Ethnos gazetesi, "Erdoğan: Yunanistan'a söyleyecek sözümüz yok, bir gece gelebiliriz" başlıklı bir habere imza attı. Haberde, "Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Avrupa topraklarından da tehdit edildi. Türk Cumhurbaşkanı, kendisini Prag'daki AB zirvesine davet eden Avrupalı liderlerin önünde Yunanistan'a yönelik 'bir gece ansızın geliriz' tehdidini tekrarladı." denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. ''Bir gece ansızın gelebiliriz' derken Yunanistan'a saldırmayı mı kast ediyorsunuz?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım' ifadelerini kullandı.

ERT: Atina, Ankara'nın mesajını anladı

ERT Televizyonu, "Erdoğan, Prag'dan Yunanistan'a saldırdı" diye yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunan hükümetiyle görüşecek hiçbir şeyi olmadığını söylediği aktarıldı.

"Siyasetleri yalan üzerine kurulu, dürüst değiller"

Erdoğan'ın, gazetecilerle soru-cevap bölümünde, "Bütün siyasetleri yalan üzerine kurulu, dürüst değiller. Yunanistan ile görüşecek bir şeyimiz yok." şeklindeki ifadelerine dikkat çekildi. Haberde, "Erdoğan, Atina'nın Ankara'nın 'bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını anladığını söyledi." denildi.

Kathimerini: Konuyu iyi anladın

Yunan basınından Kathimerini gazetesi de Prag'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı tutuma vurgu yaptı. Bir gazetecinin, "Bir gece ansızın geliriz" ifadesinin Yunanistan'a saldırı anlamına gelip gelmediğini sorduğu aktarıldı.

Erdoğan'ın "Konuyu iyi anladın. Hangi ülke bizi rahatsız ederse ve bize saldırırsa, cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri, böyle anlamaları gerekir. Madem sen öyle anladın, onlar da öyle anladılar." şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

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