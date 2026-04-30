Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ukrayna bin 500 kilometre uzaklıktaki Rus petrol tesisini vurdu

13:4830/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, saldırıyı doğruladı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna’dan bin 500 kilometre uzaklıkta Rusya topraklarında yer alan petrol tesisini vurdu. Petrol tesisinde büyük çaplı yangın çıktı.

Ukrayna, Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna’dan bin 500 kilometre uzaklıkta Rusya topraklarında Perm şehri yakınlarındaki petrol tesisini İHA ile vurdu. Petrol tesisinde büyük çaplı yangın çıktı.

SBU, vurulan tesisin Rusya’nın boru hattı operatörü Transneft’e ait olduğunu ve petrol taşımacılığı sisteminde kilit bir merkez niteliği taşıdığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, saldırıyı doğrulayarak, saldırı sonraı petrol tesisinde çıkan yangından yükselen dumanlara ilişkin görüntü paylaştı. Zelenskiy, Ukrayna’nın uzun menzilli saldırılarının kapsamını genişlettiğini açıklayarak, söz konusu saldırıları, Rusya’nın hayati petrol gelirlerini keserek savaşa devam etme kapasitesini yok etmede yeni bir aşama olarak tanımladı.

Perm Valisi Dmitri Mahonin, bir insansız hava aracının bir sanayi tesisini vurduğunu ve yangına yol açtığını aktardı. Mahonin, daha fazla detay paylaşmadı.



#Ukrayna
#Rusya
#petrol tesisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
