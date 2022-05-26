Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya, Donetsk ve Luhanskta tam kontrol sağlamaya çalışıyor
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Donetsk ve Luhansk'ta tam kontrol sağlamaya çalışıyor

Ukrayna, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalıştığını ifade etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov, Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Donetsk ve Luhanskta tam kontrol sağlamaya çalışıyor
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun doğu bölgelerindeki direnişini aşmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın esas çabasının, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrolü sağlamak olduğu ifade edildi.

"DURUMU DEĞİŞTİRMEK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov da Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"MODERN SİLAHLAR SAĞLANMASI ZAFERİMİZİ HIZLANDIRIR"

Rus ordusunun havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bunun onlara bir avantaj sağladığını ifade eden Gromov, zafer elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını vurguladı. Gromov, "Ortak ülkelerin modern silahlar sağlaması zaferimizi hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

  • Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da Rus birliklerinin yine Harkiv'i bombaladığını, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

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