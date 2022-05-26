Dünya Rusya kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı
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Rusya kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı

Rusya, Ukrayna’daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı. Ukraynalılar savaş hakkında bu ekranlar üzerinden bilgi edinecek. Bakanlık bu uygulamayla Ukraynalılara "doğru bilgi" aktarıldığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılarda kontrol sağladığı Mariupol ve Donetsk’e bağlı Volnovakha kentinde halka yönelik propaganda faaliyetleri yürütüyor.

Rusya’nın kontrolü ele geçirdiği kentlerde yaşayan Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler uygulayan Ruslar, mobil ekranlarla propagandaya başladı.

Zelenskiy 'yalan atıyorlar' diyerek çarpıcı detayı açıkladı: Rus ordusu tüm şehirlerden çekilecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendirdi.
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Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenskiy, \"Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır.\" diye konuştu.
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Savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, \"Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.\" dedi.
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki \"özel bir askeri operasyonunu\" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli \"bahaneler uydurmaya\" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler.\"
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Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, \"Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı.\" dedi.
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Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenskiy, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, \"Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır.\" değerlendirmesini yaptı.
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Vladimir Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.
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Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti:
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\"Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak.\"
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Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini, \"Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar.\" diye tamamladı.
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İngiliz askeri yetkilileri yaptıkları açıklamalarla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bilançosunu açıklamaya devam ediyor.
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İngiltere Savunma Bakanlığı, kötü taktikler, sınırlı hava koruması, esneklik eksikliği ve hataları tekrarlayan komutanların Rusya için büyük kayıplara yol açtığını söyledi.
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Rusya üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybetti.
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Sovyetler Birliği'nin Afgan savaşındaki kayıpları yaklaşık 15 bin ölüm, ek olarak 35.478 yaralı ve 311 kayıp olarak kayıtlara geçmişti.
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Uzmanlar Rusya'daki savaşa ilişkin kamuoyu memnuniyetsizliğinin artma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor.
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Hatta çarpıcı bir analize göre Rusya taarruzunu Haziran ayı ortasında tamamen durdurmak zorunda kalabilir.
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Rusya'nın kayıpları konusunda kesin rakamı vermeyen Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, \"Rus halkı geçmişte savaşlar sırasında yaşanan kayıplara karşı hassas olduğunu kanıtladı\" dedi.<br><br>İngiltere \"Ukrayna'da verilen kayıplar artmaya devam ettikçe, bunlar daha belirgin hale gelecek ve halkın savaştan duyduğu memnuniyetsizlik ve savaşı dile getirme isteği artabilir.\" diyerek Rusya’da büyüyen tehlikeye dikkat çekti.
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İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce Rusya'nın tabur taktik gruplarının yaklaşık dörtte birinin 'muharebede etkili olmadığını' açıklamıştı.<br><br>Ukrayna ordusu, şubat ayından bu yana ülkede yaklaşık 28.700 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, Rusya kendi kayıplarını 1.351 olarak veriyor, bu rakam ise mart ayının sonundan bu yana güncellenmedi.
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Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna, 204 Rus uçağı, 168 helikopter, 460 insansız hava aracı, 1.263 tank ve 3.090 zırhlı aracı ve yaklaşık 30.000 askeri imha ettiğini iddia ediyor.<br><br>Ukrayna ordusu, Rusya'nın ayrıca 200 çoklu roketatar sistemi, 2.162 araç, 103 seyir füzesi, 93 uçaksavar sistemi ve 13 tekne kaybettiğini söyledi.
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Savaş sırasında ölü sayısı tahminleri, savaşın sisli ortamı nedeniyle güvenilmez hâle gelebiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğuda Ruslarla savaşta her gün 100 kadar Ukraynalının öldüğünü söylerken, Donbass bölgesindeki çatışmalar yoğunlaşıyor.
Zelenskiy 'yalan atıyorlar' diyerek çarpıcı detayı açıkladı: Rus ordusu tüm şehirlerden çekilecek
Rus ordusunun işgal girişiminde gelinen son noktayı değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, çatışmalarda şimdiye kadar 30 bin Rus askerinin öldüğünü ve Rus ordusunun elindeki füze mühimmatının neredeyse tamamen tükendiğini vurgulayarak, Mariupol ve Herson dahil tüm şehirlerde geri çekilmelerin yaşanacağını öne sürdü.

Hayatın durma noktasına geldiği kentlerde elektrik, su ve temel ihtiyaçlar hala karşılanamazken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dış dünya ile bağlantının neredeyse koptuğu iki kente mobil ekranlar gönderdi.

Kent meydanlarına ve mahallelere kurulan ekranlara Rus haber kanalları açılırken, Ukraynalılar savaş hakkında bu ekranlar üzerinden bilgi edinmeye başladı. Bakanlık bu uygulamayla Ukraynalılara "doğru bilgi" aktarıldığını ifade etti.

Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
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Rusya'nın devlet destekli medyası, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna karşıtı söylemleriyle ünlendi ancak en son patlama, ABD'de eğitim gören ve Rus izleyicilere, çocuklarının asla Batılı bir eğitim almayacağı gerçeğine sevinmeleri gerektiğini söyleyen RT ve Sputnik'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'dan geldi.
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Margarita Simonyan, Rusya Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işler kötü bitecek.' dedi.
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Simonyan, \"Hepsi bizim kaybedeceğimize ve batının kazanacağına inanıyor. Bunun imkansız olduğunu anlamıyorlar. Bu kesinlikle imkansız, asla olmayacak.\" diyerek sözlerine devam etti.
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Simonyan sözlerinde ayrıca Rusya'nın çatışmada kendi yolunu bulamaması halinde nükleer bir değişime gideceğini ve bütün insanlığın yok olabileceğini iddia etti.
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Daha önceden de ülkenin Uzay Ajansı başkanı, Rusya'nın yakında tüm düşmanları bir nükleer kratere indirgeyebilecek 50 yeni nükleer füzeye sahip olacağını söylemişti.
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Sadık bir Putin müttefiki olan Dmitry Rogozin, 14 kat yüksekliğinde ve 208 ton ağırlığında düzinelerce yeni Sarmat-2 füzesinin sonbaharda Rusya'nın düşmanlarını tehdit etmek için kullanılacağını da sözlerine eklemişti.
Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan izleyicilere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işlerin sonu kötü olacak' dedi ve ülkenin savaşı kaybetmesi durumunda nükleer bir saldırıya geçileceğini ima etti.

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